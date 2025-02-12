咖啡抗癌︱英國醫學期刊研究證飲咖啡降7大癌症風險　揭最佳飲用量：死亡率大幅下降

▲ 英國醫學期刊研究證飲咖啡降7大癌症風險 揭最佳飲用量：死亡率大幅下降

【咖啡／抗癌／死亡率／飲用量／消委會咖啡】都市人離不開咖啡提神，多喝咖啡究竟會對身體有何影響？英國醫學期刊分享一項研究顯示，攝取咖啡有助降低7大癌症風險，並公開最佳飲用量，將能最大幅度降低死亡率。

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台灣營養師呂孟凡在Facebook專頁發佈帖文，分享了一篇於2017年發表在英國醫學期刊（British Medical Journal，BMJ）的研究，探討關於「咖啡對人類整體健康的影響」。

喝咖啡3大好處

呂孟凡表示，研究結果反映攝取咖啡的好處包括：

1. 降低7大癌症風險

攝取咖啡與降低幾種特定癌症及神經、代謝和肝臟疾病有關。包括攝護腺癌、子宮內膜癌、黑色素瘤、口腔癌、 白血病、非黑色素瘤皮膚癌、肝癌；非酒精性脂肪肝、肝纖維化、肝硬化等。

2. 攝入量影響癌症發生風險

與較低的咖啡攝取量相比，高咖啡攝取量降低18%癌症發生風險。

3. 每日最佳飲用量：死亡率最大幅度下降

在全因死亡率、心血管死亡率、心血管疾病方面，與不喝咖啡的人相比，每天喝3至4杯咖啡的人相對風險下降幅度最大。

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喝咖啡的壞處：不及好處多

研究還發現，受試者喝咖啡同時有吸煙習慣，在調整過吸煙因素後，許多攝取咖啡對健康造成的壞處也一併消失。

不過，研究有指懷孕期間攝取大量咖啡，與未攝取咖啡或低攝取量相比，新生兒出生體重較低；同時與妊娠早期或中期早產、流產亦有關。另外，女性喝咖啡與骨折風險之間存在關聯，男性則不然。

儘管在某些條件下喝咖啡，有機會對健康造成傷害，但呂孟凡認為從現有研究看起來，「喝咖啡整體而言好處是多於壞處」。

至於懷孕期間到底能否喝咖啡，美國婦產科協會表示，只要每日的咖啡因攝取量不超過200毫克，似乎不會造成流產或早產的問題。

還有傳言稱喝咖啡有機會導致骨質疏鬆的問題，呂孟凡引述一篇瑞典研究發現，每天攝取330毫克咖啡因（相當於4杯 / 600毫升咖啡或更多），可能會增加骨質疏鬆性骨折的風險；特別是對於鈣攝取量較低的女性。因此，建議女性喝咖啡要適量，及平時要攝取足夠鈣質。

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同場加映：7款5星咖啡產品

消委會早前檢驗49款市售咖啡產品樣本，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，每包裝售價由$15至$168不等。檢驗結果發現，有47款樣本均檢出基因致癌物丙烯酰胺、有46款咖啡樣本含有除害劑。為此，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品供大家參考：

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