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親子自助餐優惠｜港島海逸君綽酒店自助餐第二位$69起　任食蟹腳/龍蝦/鮑魚/Mövenpick雪糕

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

港島海逸君綽酒店自助餐第二位$69起，任食蟹腳、龍蝦、鮑魚、Mövenpick雪糕。

【自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/餐廳情報】KKday又推出自助餐快閃優惠！港島海逸君綽酒店自助午餐第二位$69，自助晚餐第二位$99，任食蟹腳、波士頓龍蝦、花膠扣冬菇、Mövenpick雪糕等等，晚餐更食足4個鐘，一家大小或親朋好友聚會最適合不過，即睇詳情！

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校長專訪｜信任孩子能力推動自學精神　何壽南小學「三樂」計劃讓小朋友愛上返學

自助餐優惠｜自助午餐第二位$69

港島海逸君綽酒店咖啡廳「鮑魚 x 麵包蟹 x 蟹腳海鮮盛宴自助午餐」，無限量供應新鮮蟹腳、凍蝦、青口、精選刺身壽司，以及多款熱葷如避風塘炒麵包蟹、薑蔥炒麵包蟹、椒鹽鮑魚、磯燒鮑魚、燒有骨牛肉、片皮鴨、焗酥皮三文魚等。餐廳亦提供多達15款的精美甜品及12款口味的Mövenpick雪糕，甜品控不要錯過！

【KKday 快閃限量搶 – 第二位$69】 鮑魚 x 麵包蟹 x 蟹腳海鮮盛宴自助午餐連無限暢飲
用餐時間：12:00 - 14:30
優惠價：
星期三至四 $583/2位，平均$291.5/位（原價$942/2位）
星期五 $619/2位，平均$309.5/位（原價$1,008/2位）
星期六至日 $667/2位，平均$333.5/位（原價$1,096/2位）

*免費無限量暢飲精選啤酒及汽水

（已包括加一服務費）

按此購買

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自助餐優惠｜自助晚餐第二位$99

晚上時段，餐廳推出「冬日滋補鮑參翅肚海鮮自助晚餐」，提供多款滋補菜式，包括花膠扣冬菇、牛油香蒜鮑魚、蝦子花膠鴨 掌、炸海參蝦膠龍蝦鉗、燕窩花膠釀雞翼以及魚子醬花膠酥盒等。此外，還有多款新鮮海鮮，例如波士頓龍蝦、蟹腳、7寸長阿根廷蝦、帶子及油甘魚刺身等。甜品方面，推薦花膠雲呢拿焦糖燉蛋、燕窩椰子奶凍及燕窩雜莓白酒啫喱。每位客人更可免費享用一份佛跳牆。

【KKday 快閃限量搶 – 第二位$99】 冬日滋補鮑參翅肚海鮮自助晚餐連無限暢飲
用餐時間：18:00 - 22:00
優惠價：
星期三至四 $985/2位，平均$492.5/位（原價 $1,624/2位）
星期五至日 $1,057/2位，平均$528.5/位（原價 $1,756/2位）
*每位奉送一客佛跳牆

（已包括加一服務費）

按此購買

另外，逢星期一至星期五的晚上八時，餐廳將呈獻「火焰焦糖燉蛋表演」。 逢星期五至星期日及公眾假期，廚師將在席前表演原條黃鰭吞拿魚解體。 逢星期六、日及公眾假期的晚上八時，還有特備的「巨型 Mövenpick 雪糕火焰雪山表演。

港島海逸君綽酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：2月12日12:00至2月23日23:59
用餐日期：2月15日至3月31日
地址：香港北角油街23號港島海逸君綽酒店三樓 Harbour Grand Café（地圖

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