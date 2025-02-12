產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫生染產志賀毒素大腸桿菌亡　拆解惡菌1種情形下極高危 : 溶血性尿毒綜合症增2.24倍

▲ 瑪嘉烈醫生感染產志賀毒素大腸桿菌身亡，拆解惡菌1種情形下極高危，溶血性尿毒綜合症增2.24倍。

【產志賀毒素大腸桿菌／瑪嘉烈醫院／腫瘤科醫生】瑪嘉烈醫院一名30多歲腫瘤科醫生疑感染產志賀毒素大腸桿菌，於入院24小時內病逝。事件令外界人心惶惶，感染及傳染病專科曾祈殷醫生接受TOPick訪問時，指此細菌雖在香港並不算常見，但病者一旦中招，可引發溶血性尿毒綜合症，如果此時服用抗生素，更會將發病機會率提高至2.24倍。

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產志賀毒素大腸桿菌｜傳播途徑、10年發病率

感染及傳染病專科曾祈殷醫生表示，產志賀毒素大腸桿菌屬於腸胃病細菌其中一種，於香港不算常見，過去10年數據，每年發病個案平均只有個位數字，約0至6宗。此病毒與另一種常見的腸胃炎病毒「諾如病毒」不同之處是，它是沒有季節性高峰期，全年均有機會發生；「諾如病毒」則是常見於冬天發生。

產志賀毒素大腸桿菌的感染，一般是按個別人士的進食情況，而非季節性，一般傳播途徑是進食受污染食物、如蔬果、肉類、未有徹底消毒乳製品、未煮熟食物。

產志賀毒素大腸桿菌｜服用抗生毒恐會加重病情

曾醫生表示，產志賀毒素大腸桿菌除了可以引起一般腸胃不適，如發燒、嘔吐、腹痛及脫水，亦可釋出毒素，引致溶血性尿毒綜合症。值得留意的是，雖然產志賀毒素大腸桿菌的感染患者發生溶血性尿毒綜合症的機會一般只有5至10%，根據外國文獻數據，如果此時服食抗生素，可將此細菌引致到的併發症——溶血性尿毒綜合症發病率增加2.24倍。所以一旦確診產志賀毒素，絕不建議以抗生素治療。

此細菌釋出的毒素是會攻擊人體內皮血管細胞，即微絲血管壁的細胞，當病毒進入內皮血管細胞後，會令血管壁發炎，進一步引致血栓情況，可以引致急性腎衰竭、中風、腦水腫、神智不清、昏睡、頭痛...等。

產志賀毒素大腸桿菌｜醫院自保法

曾醫生指醫院本身就是傳染病傳播的高風險地方，因此建議去醫院探病或求醫的市民，應遵守以下預防措施：

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產志賀毒素大腸桿菌｜高危人士染病人士

曾醫生指，一般免疫力較低人士屬於染病高風險群組，包括：

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