  • 20°C
香港時間：2025212日 (三) 19:27

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

科技奇才｜DeepSeek 85後創辦人梁文鋒起底 傳身家逾萬億超越黃仁勳

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 55 分鐘前

分享：

分享：

熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

DeepSeek 85後創辦人梁文鋒起底，傳身家逾萬億超越黃仁勳。

【梁文鋒/DeepSeek/深度求索/AI人工智能】內地AI新創公司DeepSeek（深度求索）聲稱以低成本開發R1模型，震撼全球AI界。「85後」創辦人梁文鋒（Liang Wenfeng）的身家也引發投資市場關注。有傳梁文峰持有的84%股份價值將達到1,260億美元(約9,800億港元)，讓他有望成為亞洲頂級科技富豪之一，甚至超越黃仁勳。

最新影片︰

童學園
校長專訪｜信任孩子能力推動自學精神　何壽南小學「三樂」計劃讓小朋友愛上返學

DeepSeek梁文峰｜內地科技奇才

DeepSeek成立至今僅1.5年，卻已經推出了多款大語言模型，震撼全球AI界。根據《彭博》的報導，DeepSeek的估值從10億美元到最高達1,500億美元不等，若以中間估值計算，梁文峰持有的84%股份價值將達到1,260億美元(約9,800億港元)，將可能一舉躋身亞洲科技富豪俱樂部，身價甚至超越晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的1,180億美元。

DeepSeek梁文峰｜父母是小學語文老師

這位來自湛江吳川的85後「科技奇才」當年是湛江（吳江）高考狀元，他與姓容班主任兼數學老師合照近日亦曝光。1985年出生的梁文峰，生於廣東省湛江市吳川市，據其初中班主任容老師稱，他成長於一個普通的家庭，父母都是小學語文老師，自小他便展現出卓越的數學才能，成為當地的學霸。梁文峰在初中時期便學完高中數學，甚至自學大學課程。

照片中，少年梁文鋒在湛江高考狀元頒獎儀式上，戴著一副厚厚的眼鏡，穿著簡約短袖衫，胸前別著一朵紅花，腳踏球鞋，與老師合影顯出他青澀的活力。容老師表示，初中時期他雖然性格文靜，但卻不是一個書呆子，在學習上很有自己的「一套方法」，他注重勞逸結合，懂得在學習與休息之間找到平衡，讓他在各科目中都能輕鬆駕馭，似乎不需要花費過多時間就能掌握知識。

點擊圖片放大
+5
+4

DeepSeek梁文峰｜從小對金融與科技充滿興趣

2002年，他以高考狀元的身份考入浙江大學，主修電子信息工程。在大學期間，梁文峰對人工智能的興趣逐漸加深，並積極參與各類科技項目和創業活動。他的碩士研究生階段專注於信息與通信工程，將人工智能技術應用於量化交易，讓他對金融市場的運作有了深入的理解。

DeepSeek梁文峰｜創業之路

2007年，梁文峰完成學業後，創立了幻方量化（Phantom Quant）基金，迅速在內地量化私募基金市場中嶄露頭角。幻方量化基金以其卓越的投資策略和數據分析能力，吸引了大量資金，管理資金規模一度突破千億元。在幻方量化基金的成功運營下，梁文峰開始考慮進一步擴展自己的事業。2023年，全球AI熱潮爆發，梁文鋒宣布轉變賽道進軍AI領域，同年7月專注於AI大模型研究與開發的DeepSeek公司成立，專注於開發高效的人工智能模型。

同場加映︰有錢人4種特性

點擊圖片放大
+3
+2


DeepSeek梁文峰｜他曾表示︰人做投資決策是藝術，程序做決策是科學

DeepSeek的成功不僅有賴於梁文峰的領導能力，還得靠高質的研發團隊。該公司目前僅有139名研發人員，相比之下，OpenAI的團隊規模接近1200人。DeepSeek的研發人員人才密度極高，成員不是來自清華大學，就是北京大學的應屆生和攻讀生，讓DeepSeek在技術開發上具備了強大的競爭力。

DeepSeek的團隊文化強調創新與效率，面試過程中，梁文峰更是只招募1%的天才，去做99%中國公司做不到的事情。這種策略直接讓DeepSeek在短時間內取得了顯著的技術突破，並贏得了硅谷同行以「來自東方的神秘力量」的讚譽。

梁文鋒曾表示，中國AI不可能永遠在跟隨的位置，「我們經常說中國 AI 和美國有一兩年差距，但真實的gap是原創和模仿之差。如果這個不改變，中國永遠只能是追隨者，所以有些探索也是逃不掉的。」

同場加映︰見工面試3大常犯錯誤

點擊圖片放大
+11
+10

更多相關內容︰

資優教育︱資優學生擁3項共通點　3位尖子逆境自強獲獎學金鼓勵　

育兒心得︱喇沙尖子Patrick Sir靠知識脫貧　分享4個方法令小朋友愛上閱讀

尖子透視︱戴翰芬幼兒學校奧數小天才獲世界城市杯兩大獎　媽媽解構仔仔擁有1種性格特質

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

名人尖子｜伍允龍於中大講座分享心路歷程　畢業於QS全球百大名校擁教育學碩士學位
14:04 2024/12/02
名人尖子｜伍允龍於中大講座分享心路歷程　畢業於QS全球百大名校擁教育學碩士學位
校長專訪｜與學生同行「不畏輸在起跑點」 尖子校長傾盡心血發揮每個學生潛能
13:00 2024/12/05
校長專訪｜與學生同行「不畏輸在起跑點」 尖子校長傾盡心血發揮每個學生潛能
星二代尖子｜毛舜筠細女百大名校碩士畢業　學霸區亦山將任職做物理治療師
13:43 2024/12/12
星二代尖子｜毛舜筠細女百大名校碩士畢業　學霸區亦山將任職做物理治療師
音樂尖子｜雲浩影叱咤畫面被定格獲封仙氣女神　Cloud學琴習舞讀Band1英中屢獲歌唱大獎
13:58 2025/01/03
音樂尖子｜雲浩影叱咤畫面被定格獲封仙氣女神　Cloud學琴習舞讀Band1英中屢獲歌唱大獎
數學尖子｜棄當數據分析師投身補習業　27歲導師返母校義教：盼助師弟妹尋人生方向
18:30 2025/01/04
數學尖子｜棄當數據分析師投身補習業　27歲導師返母校義教：盼助師弟妹尋人生方向
跳舞尖子︱徐榮女兒跳K-POP奪冠揚威亞洲　包包讀韓國星級偶像學院做BLACKPINK師妹
17:16 2025/01/08
跳舞尖子︱徐榮女兒跳K-POP奪冠揚威亞洲　包包讀韓國星級偶像學院做BLACKPINK師妹

你可能感興趣

名人尖子｜伍允龍於中大講座分享心路歷程　畢業於QS全球百大名校擁教育學碩士學位
14:04 2024/12/02
名人尖子｜伍允龍於中大講座分享心路歷程　畢業於QS全球百大名校擁教育學碩士學位
校長專訪｜與學生同行「不畏輸在起跑點」 尖子校長傾盡心血發揮每個學生潛能
13:00 2024/12/05
校長專訪｜與學生同行「不畏輸在起跑點」 尖子校長傾盡心血發揮每個學生潛能
星二代尖子｜毛舜筠細女百大名校碩士畢業　學霸區亦山將任職做物理治療師
13:43 2024/12/12
星二代尖子｜毛舜筠細女百大名校碩士畢業　學霸區亦山將任職做物理治療師
人工智能 科技產品 北京大學 清華大學 投資策略 基金 技術應用 領導能力 湛江 金融

最高瀏覽

元宵節2025｜元宵節5大習俗+15個禁忌　命理師揭忌穿2種顔色衣服
元宵節2025｜元宵節5大習俗+15個禁忌　命理師揭忌穿2種顔色衣服
何天兒結婚︱36歲何天兒宣布結婚　分享婚紗照：在此藍天白雲作証跟你此生約定
何天兒結婚︱36歲何天兒宣布結婚　分享婚紗照：在此藍天白雲作証跟你此生約定
急症室最長等候時間（02月12日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月12日 時間16:05）
元朗三代命案︱元朗3爺孫命案　九旬翁與六旬兒子伏屍振興新村村屋　19歲孫朗屏邨墮斃
元朗三代命案︱元朗3爺孫命案　九旬翁與六旬兒子伏屍振興新村村屋　19歲孫朗屏邨墮斃
元朗三代命案｜兩父子身上多處遭利器割傷　警檢染血較剪及生果刀　19歲孫報警後墮樓
元朗三代命案｜兩父子身上多處遭利器割傷　警檢染血較剪及生果刀　19歲孫報警後墮樓