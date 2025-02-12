科技奇才｜DeepSeek 85後創辦人梁文鋒起底 傳身家逾萬億超越黃仁勳

▲ DeepSeek 85後創辦人梁文鋒起底，傳身家逾萬億超越黃仁勳。

【梁文鋒/DeepSeek/深度求索/AI人工智能】內地AI新創公司DeepSeek（深度求索）聲稱以低成本開發R1模型，震撼全球AI界。「85後」創辦人梁文鋒（Liang Wenfeng）的身家也引發投資市場關注。有傳梁文峰持有的84%股份價值將達到1,260億美元(約9,800億港元)，讓他有望成為亞洲頂級科技富豪之一，甚至超越黃仁勳。

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DeepSeek梁文峰｜內地科技奇才

DeepSeek成立至今僅1.5年，卻已經推出了多款大語言模型，震撼全球AI界。根據《彭博》的報導，DeepSeek的估值從10億美元到最高達1,500億美元不等，若以中間估值計算，梁文峰持有的84%股份價值將達到1,260億美元(約9,800億港元)，將可能一舉躋身亞洲科技富豪俱樂部，身價甚至超越晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的1,180億美元。

DeepSeek梁文峰｜父母是小學語文老師

這位來自湛江吳川的85後「科技奇才」當年是湛江（吳江）高考狀元，他與姓容班主任兼數學老師合照近日亦曝光。1985年出生的梁文峰，生於廣東省湛江市吳川市，據其初中班主任容老師稱，他成長於一個普通的家庭，父母都是小學語文老師，自小他便展現出卓越的數學才能，成為當地的學霸。梁文峰在初中時期便學完高中數學，甚至自學大學課程。

照片中，少年梁文鋒在湛江高考狀元頒獎儀式上，戴著一副厚厚的眼鏡，穿著簡約短袖衫，胸前別著一朵紅花，腳踏球鞋，與老師合影顯出他青澀的活力。容老師表示，初中時期他雖然性格文靜，但卻不是一個書呆子，在學習上很有自己的「一套方法」，他注重勞逸結合，懂得在學習與休息之間找到平衡，讓他在各科目中都能輕鬆駕馭，似乎不需要花費過多時間就能掌握知識。

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DeepSeek梁文峰｜從小對金融與科技充滿興趣

2002年，他以高考狀元的身份考入浙江大學，主修電子信息工程。在大學期間，梁文峰對人工智能的興趣逐漸加深，並積極參與各類科技項目和創業活動。他的碩士研究生階段專注於信息與通信工程，將人工智能技術應用於量化交易，讓他對金融市場的運作有了深入的理解。

DeepSeek梁文峰｜創業之路

2007年，梁文峰完成學業後，創立了幻方量化（Phantom Quant）基金，迅速在內地量化私募基金市場中嶄露頭角。幻方量化基金以其卓越的投資策略和數據分析能力，吸引了大量資金，管理資金規模一度突破千億元。在幻方量化基金的成功運營下，梁文峰開始考慮進一步擴展自己的事業。2023年，全球AI熱潮爆發，梁文鋒宣布轉變賽道進軍AI領域，同年7月專注於AI大模型研究與開發的DeepSeek公司成立，專注於開發高效的人工智能模型。

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DeepSeek梁文峰｜他曾表示︰人做投資決策是藝術，程序做決策是科學

DeepSeek的成功不僅有賴於梁文峰的領導能力，還得靠高質的研發團隊。該公司目前僅有139名研發人員，相比之下，OpenAI的團隊規模接近1200人。DeepSeek的研發人員人才密度極高，成員不是來自清華大學，就是北京大學的應屆生和攻讀生，讓DeepSeek在技術開發上具備了強大的競爭力。

DeepSeek的團隊文化強調創新與效率，面試過程中，梁文峰更是只招募1%的天才，去做99%中國公司做不到的事情。這種策略直接讓DeepSeek在短時間內取得了顯著的技術突破，並贏得了硅谷同行以「來自東方的神秘力量」的讚譽。

梁文鋒曾表示，中國AI不可能永遠在跟隨的位置，「我們經常說中國 AI 和美國有一兩年差距，但真實的gap是原創和模仿之差。如果這個不改變，中國永遠只能是追隨者，所以有些探索也是逃不掉的。」

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