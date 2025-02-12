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遊樂場拆卸｜觀塘市中心遊樂場落成不足1年被拆卸　區議員解釋1原因關閉

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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觀塘市中心遊樂場落成不足1年被拆卸，早前有區議員於社交平台發文解釋原因。

【觀塘市中心公園/觀塘市中心臨時遊樂區/觀塘市中心遊樂場拆卸】觀塘市中心重建計劃自啟動以來，建立不少新設施，其中包括觀塘市中心臨時遊樂場，不過落成不到1年，有網民便發現其遊樂場現已暫停開放，部分設施更蓋上帆布，疑似將會拆卸。有區議員於社交平台發文，解釋遊樂場因1原因被關閉，不少網民對此大為惋惜。

觀塘市中心遊樂場拆卸｜觀塘市中心臨時遊樂場 落成不足1年關閉拆卸

該名網民於Facebook專頁「X官塘老母群組」發文，表示觀塘市中心的臨時遊樂場落成不足1年，疑似即將被拆卸，從網民上載的圖片可見，遊樂場已被圍欄封起，暫停開放，部分遊樂設施已蓋上藍白間條的帆布，有設施更開始被拆卸，地面滿佈雜物。

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觀塘市中心遊樂場拆卸｜網民感可惜：未去過就無咗

帖文引起大批網民回應，不少人對此感到惋惜，表示「我未去玩過就無咗」、「我個女未夠秤就無得玩」、「小朋友都未夠歲數玩就執」、「原來係拆，仲以為新年暫停開放」，不過也有人認為浪費公帑，「攞完個獎就唔要」、「整多過玩」、「之前一早講到明係臨時，但我唔明點解臨時要抌咁多錢落去」、「兒戲到咁？明明係幾靚」。

觀塘遊樂場市中心拆卸｜區議員解釋1原因關閉遊樂場

觀塘區議員馬軼超早前在Facebook專頁發文解釋，相關用地改作進行前期地下管線改道及相關工程，故此兒童遊樂場、三人籃球場、協和街與同仁街之間的活動場地，以及場地之間的行人通道於11月18日起關閉。

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