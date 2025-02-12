謝家拜年｜謝賢一家三口拜年激罕同框　重溫13歲謝霆鋒拜年片：最憎影賀年相

▲ 將於四月於啟德體育館開騷的謝霆鋒，早前一家三口出席團拜。

【謝賢四哥/謝霆鋒/謝婷婷/狄波拉】現年87歲的「四哥」謝賢近年深居簡出，更有傳四哥曾經中風，今年農曆新年謝霆鋒一家三口跟英皇老闆楊受成拜年，曝光四哥最新狀況。

霍汶希於社交網上載跟謝霆鋒一家三口及楊受成的合照，當中Mani寫道：「2025與楊老板、四哥、拉姑及霆鋒@鋒味 首次相聚慶賀新春，四哥好久沒有露面，必須來一張大合影留念！好多人問我留霆鋒演唱會門票，別說我啦，謝霆鋒自己都搶不到。」

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謝賢一家拜年｜四哥精靈晒歌喉

只見四哥打扮依然有型，以黑色adidas外套襯cap帽，而狄波拉搭著四哥肩膊兼擺出V字手勢，一身悠閒打扮的霆鋒站在媽媽狄波拉身邊，謝府可說是激罕公開同框。

另外，林家棟新年期間曾到四哥家拜年，早前他現身活動時稱每逢新年或四哥生日，都會跟對方慶祝，家棟透露四哥十分精靈，還跟他唱歌。

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謝賢一家拜年｜被強迫影賀年相？

謝賢與狄波拉於1979年結婚，翌年誕下大仔謝霆鋒，兩年後細女謝婷婷出世，湊成一個「好」字，及至1995年，謝賢跟狄波拉於結束16年婚姻。

謝賢跟狄波拉離婚前，每逢新年一家四口均為周刊影賀年相，1983年，四哥帶著只有半歲大的婷婷一齊影相，四人齊齊穿上唐裝衫，充滿新年氣氛。

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數年前網絡上流傳一段謝氏家族食團年飯的短片，片中的霆鋒只得6歲，四哥就一早起身幫拉姑煮團年飯，片中見謝賢一家的團年飯有魚、鮑魚以及紅燒獅子頭等，非常豐富，四哥更夾餸給女兒婷婷。

即使長大至12、13歲，霆鋒依然要跟家人影賀年相或亮相電視節目，早年霆鋒受訪時坦言當年不太情願：「最開心的童年回憶是什麽？我不記得了。反而記得最憎什麽，就是影賀年相。」

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