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口岸罵戰｜幼童巴士太嘈家長稱「難控制」　乘客斥小朋友「無家教」掀罵戰

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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幼童巴士太嘈家長稱「難控制」，乘客斥小朋友「無家教」掀罵戰。

乘搭公共交通工具時，乘客應該保持安靜以免影響他人；然而，年齡尚小的小朋友有時難以長時間保持安靜，即使家長極力約束也可能於事無補。

近日，有人在Facebook「交通及突發事故」群組轉載影片，指早前有一對夫婦攜3名小童乘搭金巴，期間小朋友大叫數分鐘；2名女乘客對此表示應保持安靜，隨後其中1人指小朋友「無家教」，令其家長十分氣憤，罵戰一觸即發。

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口岸罵戰｜小朋友巴士大叫難控制

該對夫婦與2名女乘客下車後，站在口岸外理論，雙方皆舉手機影像。據影片可見，夫婦二人各抱著1個小朋友，另有1名年齡較大的兒童跟在身邊；雙方已經開始爭吵，男子苦笑表示「你控唔控制到呢兩個啊？1歲啫」。

隨後幾人就此前在巴士上的言語衝突進行理論， 男子質問道「我帶小朋友出街有問題？小朋友唔可以出街係唔係？」，乘客表示「冇問題」，但在公共場合應該保持安靜。

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口岸罵戰｜乘客斥小朋友「無家教」

男子再次質問「邊兩個話我孩冇家教？」，其老婆則表示1歲的小朋友很難控制，認為乘客可以出言提醒「你控制一下啦」，但不能直接批評小朋友「無家教」，而一直與夫婦爭吵的乘客否認自己說過此話。

此時雙方情緒高漲，氣氛更加緊張，男子老婆解釋道，自己已經用手掩住小朋友，希望他可以安靜，但實在無法控制；該乘客稱起初自己先是禮貌提出要求，惟男子大聲吼道「佢（另1乘客）有咩禮貌同我講？」，表示是另1名乘客先罵小朋友「無家教」才引發的後續爭執。

口岸罵戰｜家長稱盡力控制

事後雙方都將自己拍攝的影片上傳至小紅書，不過目前均已刪除。涉事夫婦發長文回應稱，事發時2個小朋友大叫持續數分鐘，期間她不斷嘗試多種方式控制小朋友，希望其能夠安靜下來，夫婦2人已盡力，無奈並非易事。惟涉事女乘客不斷「話我哋唔控制小朋友」，最後更出言指責「無家教」，令其忍無可忍。

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口岸罵戰｜網民反應兩極：體諒？vs唔好出街？

此事引起網民熱議，部分人認為應該該年齡段的小朋友的確難控制，應該給予體諒，「大家都做過小朋友，我唔相信自己1歲時喺公眾場所無嘈過」、「做咗父母就知道好難」、「大家體諒下，有時小朋友扭計是很難控制」。

不過，另一部分人則持相反意見，「我自己嘅小朋友無論幾歲嘈，都會想辦法停止佢繼續嘈落去，請問閣下小孩要幾歲才開始教佢？」、「控制唔到啲小朋友，真係唔好帶出嚟」、「小朋友控制唔到我覺得冇問題，但個問題係個家長嘅處理方式同態度」、「全世界都要忍受你嘈？」。

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