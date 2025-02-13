全港最大! 亞洲素食展帶來全新「素」體驗

2月踏入初春，亞洲素食展亦如約而來，為所有熱愛健康生活的人士提供絕佳體驗，「食」、「買」、「玩」三大願望都能得到一次滿足。今屆展會匯聚了300家來自各地的素食商家攜帶逾6,000款產品，無論是美食、飲品還是生活用品，皆一應俱全，展現了素生活的多樣性，讓人一次過感受素食文化的美好。

展會「素」街必食之選

民以食為天，展會的素美食怎能錯過！特色餐飲區令人垂涎欲滴，各大品牌湧現獨特的素食料理。入場人士不僅可以觀看各式素食的製作過程，更能現場品嚐到美味的佳餚。善膳工坊的荷葉素臘味粳米飯，將經典與創新完美結合，令人一試難忘。乳酪薯仔炸米餅則是絕佳的小吃選擇，讓人在享受美味的同時也感受到印度美食的魅力。除了現場美食，展會中的咖啡、茶及烘焙專區同樣精彩。

買盡衣食住行四大素產品

展會現場擺放了逾6,000種素食與綠色生活產品，涵蓋素食生活的四大方面，讓參觀者有機會探索各式衣食住行的選擇。從素食港式車仔蒟蒻麵，到甘薯葉純素火腿午餐肉，無不透過健康與創新的理念吸引著越來越多的消費者，高麗人蔘濃縮液更是保持健康的理想選擇。3D打印素三文魚及素煙三文魚腩更能以假亂真，鼓勵大眾嚐素。

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玩樂中體驗綠色生活

展內準備了多場手作活動，讓參加者親身學習、動手製作，體驗綠色生活無難度！現場有手製面膜工作坊，增強對新鮮美容品及自然防腐配方的認識。

「品味工作坊」活動同樣多元化，「賀年盆栽復種好EASY工作坊」，助參加者認識最佳換盆時間和養護環境，並即場示範教授修剪開花後的枝條，配合加樂泥有機堆肥活化泥土和補充營養、換盆技巧。「玻璃彩繪杯工作坊」以玻璃彩繪顏料在透明玻璃杯上揮灑創意，創作專屬個人風格的實用藝術飲品杯。有興趣的朋友可提前在網上報名，部分工作坊提供早鳥價優惠，甚至可以免費參加，登入網站報名，搶先體驗這些獨特的手作活動吧！

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在展會中，首屆「香港素食慈善烹飪比賽」更是精彩紛呈，本地餐飲業的參賽者將創作出健康美味的素菜佳餚。兩位影視界素食紅星，活動大使敖嘉年先生和特別嘉賓周志文先生，將與觀眾分享他們的廚藝，現場示範素食料理。所有比賽期間的收益，扣除成本後全數捐贈香港公共營養發展協會。

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素食者成日都會擔心好難做到營養均衡，或者在照顧到健康的同時，又很難做到色香味美。不妨在「素食廚房」偷師，輕鬆把握健康美味素菜的烹調方法。今屆「素食廚房」的陣容相當強大，由廚藝專家現場示範，教授利用簡單食材製作各種「家常素菜」。



在這場融合了飲食、購物、玩樂的節日盛會中，不僅是一次展示素食文化的機會，更是傳播綠色生活理念的平台。在這個2月，讓大家一起追求更美好的素食生活！

亞洲素食展2025

開放日期和開放時間：

2025年2月21日至22日（星期五至六）11am-8pm

2025年2月23日（星期日）11am-7pm

地點： 灣仔會展 3FG

現場購票票價︰港幣25元（11歲或以下小童，以及60歲或以上持有「樂悠咭」或「長者咭」者可免費入場）

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