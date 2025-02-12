張愛玲｜都會大學獲贈張愛玲大批書信手稿遺物　最快8月向公眾展出【多圖】

▲ 都大獲捐贈的藏品包括多張張愛玲的照片（左）和摯友宋淇夫婦的照片（右）。（曾耀輝攝）

寫下《傾城之戀》、《半生緣》等著名小說的作家張愛玲逝世30周年之際，都會大學獲張愛玲的遺產管理人捐贈一批張愛玲的手稿、書信和個人物品。都大將建立檔案文獻資料庫和數碼影像典藏，圖書館亦會設立特藏保存，並正籌劃公開展覽。

都會大學獲張愛玲遺產管理人宋以朗、宋元琳捐贈張愛玲的手稿、個人物品和書信，以及其父母、張愛玲摯友宋淇夫婦的遺物，總數達數千件，部分更是首度曝光。捐贈儀式今（12日）舉行。

藏品包括為大眾熟悉的《色，戒》作品相關書信；《海上花的幾個問題》、《重訪邊城》等散文和小說的手稿；張愛玲向宋淇夫婦交代遺囑事宜的書信；張愛玲編劇的喜劇電影《南北喜相逢》劇本封面影印本；張愛玲的旗袍設計圖，以及張愛玲最著名的一張在港拍攝肖像照等。

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都大副校長（行政及機構發展）鄺志良表示，都大人文社會科學院與大學圖書館合作成立研究團隊，保育和傳承文獻和推動相關研究。團隊會透過數碼人文研究的方式，建立檔案文獻資料庫和數碼影像典藏。他稱，圖書館會設立「張愛玲特藏」和「宋淇、宋鄺文美特藏」，並正籌劃公開展覽，預計8月開幕。

宋以朗表示，期望都大透過推動現代文學作品的保育、傳承和研究，並提升香港以至世界各地人士對華語文學的認識和興趣。都大人文社會科學院副院長（行政及發展）、捐贈計劃召集人梁慕靈表示，宋淇在華語文化界亦有重要角色，除了是文藝評論家、翻譯家和私人，他的廣闊人脈亦對張愛玲的作家生涯發展有不可或缺的影響。

▲ 都會大學獲贈張愛玲和摯友宋淇夫婦的手稿遺物共數千件，今日（12日）舉行捐贈儀式。 （曾耀輝攝）

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