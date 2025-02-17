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飲食攻略·二十四節氣雨水｜天氣回暖濕氣重恐誘肺病 中醫拆解3大養生貼士+祛濕湯水

保健美顏

撰文： 倪慧雯

發布時間： 1 小時前

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【雨水／節氣／二十四節氣／養生／中醫／飲食】2月18日踏入廿四節氣的雨水節氣，此時氣溫逐漸回升、濕度上升，春天氣息漸濃，同時亦伴隨著「回南天」潮濕現象。有見及此，註冊中醫師林惠賢拆解6大養生貼士、多款養生食材及湯水食療，幫助大家適應天氣變化。

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二十四節氣雨水｜雨水時節濕氣加劇恐誘3大疾病 中醫拆解應對方法

林醫師表示，雨水節氣空氣濕度飽和，此時容易誘發多種健康問題，包括肺部疾病、皮膚問題及關節等不適症狀，林醫師就此拆解3大應對方法：

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二十四節氣雨水｜1.肺部疾病

雨水時節濕氣重，容易引發上呼吸道感染、流行性感冒、扁桃腺炎、肺炎、支氣管炎等。

應對方法：增強抵抗力、多休息，平日要保持心情開朗、適量運動；人多地方建議佩戴口罩；適當保溫、彈性穿著，怕風人士應選擇防風物料衣物；平日建議多洗手、保持衛生；保持空氣流通，假如若出現咳嗽或發熱，應及早診治，抵抗力較弱、長期病患、老人及幼童更需多加注意。

二十四節氣雨水｜2.皮膚疾病

此時濕疹、皮膚過敏、花粉症、麻疹、手足口病及真菌感染，例如香港腳、汗斑等容易發作，面上油脂分泌增多，亦可能會誘發暗瘡問題。 

應對方法：使用抽濕機及空氣清新機以穩定濕度及改善空氣質素；平日建議保持乾淨，適當使用酒精消毒雙手，但要注意避免過量；發病期間應加密更換床單頻率。

二十四節氣雨水｜3.關節病

此時天氣乍寒還暖，保暖不當容易導致風寒侵襲關節、筋肉，誘發多處關節炎或肌肉發炎，出現關節酸軟、僵硬無力。

應對方法：飲食方面應避免攝取糯米、芋頭、啤酒、筍及酸辣食物等，避免令關節發炎加重；此外關節亦應做足保暖，建議可採用熱敷或浸浴方法，幫助改善關節血液循環。

二十四節氣雨水｜雨水節氣3大養生貼士

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  • 二十四節氣雨水｜1.早起多運動
  • 二十四節氣雨水｜2.保持環境乾爽
  • 二十四節氣雨水｜3.注意保暖

二十四節氣雨水｜春天飲食宜「省酸增甘」 醫師拆解飲食宜忌

林醫師表示，春天飲食宜「省酸增甘」，因此建議大家忌食酸澀食物，可多吃健脾食物如五谷、紅豆、南瓜、山藥及薏米，幫助祛濕；另外飲用玫瑰、薄荷、菊花、桑葉及枸杞茶，則可調節肝氣。

  • 二十四節氣雨水飲食宜忌｜健脾祛濕
    五谷、紅豆、南瓜、山藥、薏米  
  • 二十四節氣雨水飲食宜忌｜調節肝氣
    玫瑰、薄荷、菊花、桑葉、枸杞  
  • 二十四節氣雨水飲食宜忌｜避免食用
    糯米、芋頭、啤酒、筍、酸辣食物

二十四節氣雨水｜雨水節氣3大保健穴位

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  • 二十四節氣雨水｜1.皮膚問題按壓血海穴、委中穴
    功效：有助養血潤澤皮膚，調節水油平衡  
  • 二十四節氣雨水｜2.呼吸道問題按壓肺俞穴、大椎穴
    功效：調整肺氣升降平衡，增加肺部通氣量。 
  • 二十四節氣雨水｜3.關節不適功效：按壓陽陵泉穴、手三里穴
    功效：舒筋活血，消腫止痛

二十四節氣雨水｜薏仁芡實湯

林醫師又推介一款適合雨水節氣飲用湯水，湯水具健脾祛濕、行氣益腎功效，對脾虛濕重、腎虛眠差人士極為脾益，惟正值感冒者注意不宜飲用。

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材料：蓮子 15克、生熟薏米 各15克、茯神 15克、陳皮 1片、瘦肉 半斤、去核紅棗 10粒、生薑 2片。  

做法：

1. 瘦肉洗淨切塊，汆水去血污；  

2. 蓮子、茯神、生熟薏米先浸潤1小時；

3. 生薑（可連皮）切約5元硬幣大小，刷淨；  

4. 將所有材料放入湯煲，煲90分鐘，加鹽調味即可。 

註冊中醫師林惠賢為香港浸會大學中醫學學士及生物醫學（榮譽）理學士，針對皮膚科、美容科、腫瘤科進行深造研究，對所有治療方法（中醫、西醫、香薰、心理、營養等）抱開放心態。

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