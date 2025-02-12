麥當勞優惠｜麥當勞將軍漢堡情人節回歸 5大優惠+全新烤雞味Shake Shake粉同步登場
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
【麥當勞優惠】麥當勞將軍漢堡系列將於2月14日情人節回歸，同步更推出多款美食，包括全新Shake Shake薯條日式烤雞味及回歸的粟米湯味調味粉，以及兩款日系甜品等，即睇優惠詳情！
麥當勞優惠｜將軍漢堡情人節回歸 同步推5大優惠
麥當勞玉子將軍漢堡及玉子雙層將軍漢堡，將於2月14日情人節回歸，同日麥當勞APP更推出2款情人節一日限定優惠劵，包括「『從不孤單一人餐』$49玉子將軍漢堡配抹茶麻糬批四道菜滋味套餐」及「『長長久久二人餐』$99將軍漢堡、玉子將軍漢堡超值套餐及脆香雞翼（4件）」，與大家共度甜蜜節日！
最新影片推介：
另外，由2月14日起，將軍漢堡超值套餐會以優惠價$38起發售，顧客可於餐廳直接選購或透過麥當勞App享用優惠。同日起，麥當勞App亦推出多款超值優惠劵，如「玉子將軍漢堡配抹茶麻糬批四道菜滋味套餐減$3」、「玉子將軍漢堡套餐減$3」、「$11.5抹茶麻糬批」、和「$17.5焙茶Oreo麥旋風」，大家切勿錯過！
麥當勞優惠｜全新烤雞味Shake Shake粉+日系甜品登場
除此之外，多款日式美食同步登場，包括全新Shake Shake薯條日式烤雞味調味粉及回歸的Shake Shake薯條粟米湯味調味粉，還有白桃梳打及兩款全新的日系甜品，焙茶Oreo麥旋風和抹茶麻糬批，度過最甜蜜的情人節！
更多著數優惠報道：
親子自助餐優惠｜港島海逸君綽酒店自助餐第二位$69起 任食蟹腳/龍蝦/鮑魚/Mövenpick雪糕
KFC優惠｜KFC「肯！抵DEAL」優惠限時回歸 $50六件雞/家鄉雞扒包買一送一/$109三人餐
機票優惠｜大灣區航空推情人節機票優惠 $520兩張曼谷/台北來回機票包行李
酒樓優惠｜明星海鮮酒家推超抵$10晚市小菜4選1 粉絲蒸蝦/炒龍躉球/燒雞半隻
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：