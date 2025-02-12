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麥當勞優惠｜麥當勞將軍漢堡情人節回歸　5大優惠+全新烤雞味Shake Shake粉同步登場

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

麥當勞將軍漢堡2月14日情人節回歸，即睇詳情！

【麥當勞優惠】麥當勞將軍漢堡系列將於2月14日情人節回歸，同步更推出多款美食，包括全新Shake Shake薯條日式烤雞味及回歸的粟米湯味調味粉，以及兩款日系甜品等，即睇優惠詳情！

麥當勞玉子將軍漢堡及玉子雙層將軍漢堡將於2月14日情人節回歸。（相關機構提供）

麥當勞優惠｜將軍漢堡情人節回歸 同步推5大優惠

麥當勞玉子將軍漢堡及玉子雙層將軍漢堡，將於2月14日情人節回歸，同日麥當勞APP更推出2款情人節一日限定優惠劵，包括「『從不孤單一人餐』$49玉子將軍漢堡配抹茶麻糬批四道菜滋味套餐」及「『長長久久二人餐』$99將軍漢堡、玉子將軍漢堡超值套餐及脆香雞翼（4件）」，與大家共度甜蜜節日！

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另外，由2月14日起，將軍漢堡超值套餐會以優惠價$38起發售，顧客可於餐廳直接選購或透過麥當勞App享用優惠。同日起，麥當勞App亦推出多款超值優惠劵，如「玉子將軍漢堡配抹茶麻糬批四道菜滋味套餐減$3」、「玉子將軍漢堡套餐減$3」、「$11.5抹茶麻糬批」、和「$17.5焙茶Oreo麥旋風」，大家切勿錯過！

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麥當勞優惠｜全新烤雞味Shake Shake粉+日系甜品登場

除此之外，多款日式美食同步登場，包括全新Shake Shake薯條日式烤雞味調味粉及回歸的Shake Shake薯條粟米湯味調味粉，還有白桃梳打及兩款全新的日系甜品，焙茶Oreo麥旋風和抹茶麻糬批，度過最甜蜜的情人節！

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