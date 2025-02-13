  • 18°C
香港時間：2025213日 (四) 13:56

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

糖尿病飲食｜營養學專家推介6類食物逆轉糖尿病　降胰島素阻抗/控血糖/保腸道健康

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 44 分鐘前

分享：

分享：

熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

營養專家推薦糖尿病患者進食6類食物，有助控血糖、降低胰島素阻抗。

【糖尿病／胰島素阻抗／糖尿病飲食】二型糖尿病與飲食習慣息息相關，有專家就指出，患者可透過進食6類食物來幫助控制血糖，長期執行不但有機會減少胰島素阻抗，甚至可逆轉病情。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜性格沉鬱常失眠恐情緒亮紅燈 臨床心理學家教1招正視陰暗面

台灣營養學專家洪泰雄日前在其個人Facebook專頁發文，指出第二型糖尿病與胰島素阻抗、慢性發炎及不良飲食習慣有關。如想改善病情，他就建議可進食以下6類食物，長期執行下有助調節血糖、減少胰島素阻抗，亦有助維持腸道健康。

糖尿病飲食｜6類食物降胰島素阻抗/控血糖

點擊圖片放大
+7
+6

1. 全穀雜糧類

若要避免血糖快速上升，平日應控制每日碳水化合物總量，並選擇低GI的食物，例如糙米、燕麥、藜麥、薏仁、蕎麥、紅藜、小米、黑米、南瓜、淮山、番薯（適量）等全穀類食物。洪泰雄建議可將白飯換成糙米飯，或混合紅藜、小米，又或者以番薯、淮山取代白飯，減少血糖波動；早餐則可以選擇用無糖燕麥搭配堅果及乳酪來取代麵包。

而糖尿病患者應避免進食白飯、白麵、白吐司、白饅頭等精製澱粉，粟米片、即食燕麥等過量加工穀物亦以及含糖飲品、精緻甜品亦是可免則免。

2. 蛋白質

洪泰雄指出，補充優質蛋白質能穩定血糖、提供飽足感，並減少胰島素阻抗，建議日常可多吃富含Omega-3的三文魚、鯖魚、秋刀魚，又或是雞胸肉、去皮雞腿、瘦牛肉、豆腐、毛豆、黑豆、黃豆、納豆及雞蛋等食物。反之，市民應避開香腸、熱狗、煙肉等加工肉類及炸物，並避免進食過多紅肉。

他又建議市民每餐搭配足夠蛋白質，例如1隻蛋＋半個掌心份量的魚或雞肉，晚餐則以豆類或魚類為主，減少紅肉攝取，並可在運動後補充雞蛋、豆漿等蛋白質。

3. 乳製品

攝取乳製品有助補充優質鈣質及益生菌，減少胰島素阻抗，維持腸道健康。建議可用無糖豆漿取代牛奶，平日多進食無糖乳酪、低脂或脫脂乳製品及芝士，但就要避免飽和脂肪過高的全脂乳製品，以及調味乳、加糖乳酪等加糖乳製品。

洪泰雄建議早餐可以無糖乳酪搭配堅果及藍莓，並用豆漿取代含糖的咖啡或奶茶。此外，芝士需要適量進食，以免攝取過多脂肪。

4. 蔬菜類

可選擇綠色葉菜（菠菜、番薯葉、通菜、羽衣甘藍）、高纖維蔬菜（椰菜花、椰菜、南瓜、茄子）及彩色蔬菜（紅椒、黃椒、番茄、蘆筍），這些含豐富膳食纖維的蔬菜有助減緩碳水吸收，降低血糖波動。份量方面，建議每餐至少吃1/2 盤蔬菜，且吃飯時應先吃蔬菜，再吃蛋白質，最後才吃澱粉。如果進食生菜沙律，則可選擇用橄欖油取代加工醬汁。

洪泰雄亦提醒，市民應避免過量進食澱粉含量高的蔬菜和加工蔬菜，例如粟米、薯仔及罐頭、醃漬物等。

5. 水果類

洪泰雄建議適量攝取低GI的水果，例如莓果類（藍莓、草莓、黑莓）、柑橘類（橙、西柚）、蘋果、牛油果、奇異果，以及富含茄紅素和抗發炎功效的番茄，並避免進食香蕉、荔枝、芒果、葡萄、水果乾等高糖水果，也應該避免飲用果汁。

他又建議每餐的水果不超過1個拳頭大小，亦可搭配蛋白質食用，例如將乳酪與莓果混合。

6. 油脂與堅果類

攝取好的油脂及脂肪有助減少胰島素阻抗，提高血糖控制能力，並降低發炎。建議日常可攝取橄欖油、椰子油、亞麻籽油、苦茶油、牛油果、堅果（如核桃、腰果、杏仁）和深海魚等，但就應該避免進食人造牛油、氫化油、炸雞、薯條及豬油和牛油等動物性飽和脂肪。

洪泰雄建議平日可用橄欖油取代沙律醬，並以堅果取代加工零食。

更多相關報道：糖尿病｜糖尿病患者不用戒甜品／澱粉？　15件小事降血糖逆轉糖尿病　日本醫生：全戒更糟

糖尿病｜15個降血糖習慣

點擊圖片放大
+16
+15

糖尿病飲食｜8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

點擊圖片放大
+9
+8

更多相關內容：

逆轉糖尿病｜一個動作2分鐘降血糖　醫生實測：有效逆轉糖尿病【附醫生示範短片】

糖尿病｜糖尿病要食足一世藥？ 醫生教降血糖「7秒動作」只需3個月可停藥

糖尿病｜41歲女患糖尿病　靠2招成功降血糖　飯後即做1事超見效

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

飲食攻略｜10大控糖食物告別三高　1種功效如降血糖藥　醫生推薦多食呢樣護肝！
19:06 2024/08/23
飲食攻略｜10大控糖食物告別三高　1種功效如降血糖藥　醫生推薦多食呢樣護肝！
改善三高｜婦人患三高飲1款湯水　成功降血糖逆轉糖尿病
17:30 2024/08/09
改善三高｜婦人患三高飲1款湯水　成功降血糖逆轉糖尿病
糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖
18:56 2024/07/24
糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖
糖尿病｜男子患嚴重糖尿病服藥打針全無起色　醫生推薦吃飯做2件事成功降血糖【附8種食物逆轉糖尿病】
10:29 2024/07/04
糖尿病｜男子患嚴重糖尿病服藥打針全無起色　醫生推薦吃飯做2件事成功降血糖【附8種食物逆轉糖尿病】

你可能感興趣

飲食攻略｜10大控糖食物告別三高　1種功效如降血糖藥　醫生推薦多食呢樣護肝！
19:06 2024/08/23
飲食攻略｜10大控糖食物告別三高　1種功效如降血糖藥　醫生推薦多食呢樣護肝！
改善三高｜婦人患三高飲1款湯水　成功降血糖逆轉糖尿病
17:30 2024/08/09
改善三高｜婦人患三高飲1款湯水　成功降血糖逆轉糖尿病
糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖
18:56 2024/07/24
糖尿病｜1種運動有效逆轉糖尿病　醫生:每日分3個時段效果最好助降血糖
健康問題 網絡熱話 糖尿病 膳食纖維 脂肪 蛋白質 Facebook 台灣

最高瀏覽

大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場
大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場
何天兒結婚︱36歲何天兒宣布結婚　分享婚紗照：在此藍天白雲作証跟你此生約定
何天兒結婚︱36歲何天兒宣布結婚　分享婚紗照：在此藍天白雲作証跟你此生約定
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫生染產志賀毒素大腸桿菌亡　拆解惡菌1種情形下極高危 : 溶血性尿毒綜合症增2.24倍
產志賀毒素大腸桿菌｜瑪嘉烈醫生染產志賀毒素大腸桿菌亡　拆解惡菌1種情形下極高危 : 溶血性尿毒綜合症增2.24倍
謝家拜年｜謝賢一家三口拜年激罕同框　重溫13歲謝霆鋒拜年片：最憎影賀年相
謝家拜年｜謝賢一家三口拜年激罕同框　重溫13歲謝霆鋒拜年片：最憎影賀年相