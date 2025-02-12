家庭價值｜立法會辯一夫一妻議案　葉劉淑儀：如果我有黨員有婚外情我絕不姑息

▲ 葉劉淑儀：如果我有黨員有婚外情我絕不姑息。

【立法會 / 葉劉淑儀 / 新民黨】立法會今日辯論由議員何君堯提出「守護本港一夫一妻 、一男一女的婚姻制度」無約束力議員議案，要求防範和抵制「不良文化」的影響。

葉劉：收「重量級人物」訊息要求支持議案 惟認為議案「有問題」

新民黨議員葉劉淑儀發言表示，昨晚收到一位「重量級人物」訊息，要求她支持議案，但她認為議案「有問題」，難以支持，亦難以執行。她指出，社會上仍有很多人不只一位太太，是否要全部抵制，關係不是非黑即白，「甚麼是不良文化？作為女性，我最反對人有婚外情，如果我有黨員有婚外情，我絕不姑息的，那是不是我們要抵制這些呢？」

▲ 葉劉淑儀。（立法會直播截圖。）

不點名促傳媒不要經常報道五索

葉劉淑儀認為，中國長時期是「一夫一妻多妾」的制度，「一夫一妻」是新中國引進的價值，不是中國傳統對於家庭的看法，時至今日社會也有很多家庭不是一夫一妻，

也有人公開說自己是多少索的，炫耀自己做別人的情婦，得到大量的財富，我好不滿傳媒大肆宣揚，這些不是弘揚良好的價值，做第三者還要炫耀，破壞別人的家庭，還要炫耀自己有多少財富，希望傳媒不要經常報導這些新聞，這些都是對我們的社會有不良文化影響。

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至於同性關係，葉劉淑儀認為，法庭也有清晰的裁決了，在MK訴特區政府的個案裡面，上訴庭已經明確表示，基本法37條的婚姻是不包括同性關係，但是終審庭亦在岑子杰訴律政司的個案裏講明，政府應該是提出一個取代的框架，讓這些同性的關係跟異性一樣。

周浩鼎：特朗普亦重新強化維護家庭價值 和中國堅守家庭倫理不謀而合

支持議案的民建聯議員周浩鼎指出，同性婚姻合法化，或挑戰一男一女婚姻制度在全球很多地方都引來重大爭議，但有些地方民眾已選擇傾向走回頭路，堅守一男一女婚姻制度，包括近日美國總統特朗普亦呼應了其民眾要求，重新強化維護家庭價值，這和中國堅守家庭倫理，不謀而合。他強調，有責任既平衡性小眾及同性伴侶權利的同時，堅守家庭倫理，一男一女婚姻制度，及維護家庭價值。

▲ 葉劉淑儀指，中國長時期是「一夫一妻多妾」制度。（葉劉淑儀Facebook）

曾國衞：不會隨意、任意更改現行與婚姻有關政策

政制及內地事務局局長曾國衞在開場發言時表示，明白部分議員會擔心近年不同司法覆核個案的判決可能會對現行婚姻制度及相關政策帶來衝擊。曾強調，特區政府在施政時必定按照《基本法》，恪守一夫一妻、一男一女的婚姻制度的基本原則。正如終審法院指出，不同司法管轄區可按照其憲制傳統、法律程序和社會價值觀發展其法律。因此，特區在施政時必定會按照香港法律、社會制度及傳統價值作出慎重考慮，不會隨意、任意更改現行與婚姻有關的各項政策。

議案獲得共69票贊成、0票反對、10票棄權，獲通過。棄權的分別為陳紹雄、林筱魯、江玉歡、實政圓桌田北辰、A4聯盟林素蔚、新民黨葉劉淑儀、黎棟國、陳家珮、容海恩、何敬康，而同屬新民黨的李梓敬不在席。

▲ 葉劉淑儀指，中國長時期是「一夫一妻多妾」制度。（葉劉淑儀Facebook）

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