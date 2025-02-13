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大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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S媽凌晨發文宣戰：我要上戰場。

【大S / 徐熙媛 / 汪小菲 / S媽】大S徐熙媛猝逝，終年48歲。前夫汪小菲得知後與現任妻子緊急飛往台灣，隨後接連上演機場哭紅雙眼、雨中痛哭、淋雨下跪、抖音表白前妻等「神情戲碼」。

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大S徐熙媛去世｜汪小菲離開台灣

不過，傳汪小菲與現任老婆馬筱梅2日前（2月11日）已乘機回北京，並未等大S樹葬及過元宵節，一對兒女亦留在台北，此前的「深情人設」不攻自破。

大S與汪小菲所生的一對子女，原跟隨母親定居台北，但律師指出，大S過世後，子女監護權就會轉移至汪小菲，屆時孩子們可能便會隨聲副移居內地。 

傳S家在大S過世後，已將一對子女的護照及台胞證交給汪小菲，日前汪小菲卻喊話台灣法官：「你讓孩子回中國大陸有那麼難嗎？」，令外界誤以為S家不遠交出2個小孩。但在大S尚乎樹葬，汪小菲卻與妻子悄悄離開了台灣，而未帶走小孩，暫未知原因。

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大S徐熙媛去世｜S媽一改態度變勇武

另一方面，S媽黃春梅在今日（2月13日）凌晨第3度在社交對外發聲。其實，自愛女大S離世後的第9天起，S媽已連續透過社交平台發文抒發心中感受。

不過今次不同過往的是，她一改先前的哀傷情緒，態度轉為強悍，寫道：「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧！」卻沒有進一步說明何時觸發她要「上戰場」，但外間普遍認為S媽似向汪家宣戰。

正當網友們為這番言論感疑惑之際，S媽繼續透過社交平台號召更多不同籍貫的人士支持，寫道：「山東的、南京的、北京的、四川的、廣東的通通集合！」不僅如此，S媽更誓言：「我是福建的漳州，我們一起為大S討回正義！」

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大S徐熙媛去世｜傳大S子女監護權移交汪小菲　S家希望汪小菲馬筱梅善待孩子

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