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深圳親子遊︱深圳地鐵20號線開通5站感受無人駕駛路線　必去兩大免費公園

親子好去處

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 財政預算案2025 超市大搜查 金像獎2025 方力申 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

深圳20號線開通5站，即睇親子好去處。

【北上攻略/親子好去處/深圳好去處/深圳親子遊/深圳地鐵】深圳地鐵愈來愈發達，去邊都好方便！最近新開了20號線其中的5個站，該路線位於深圳市寶安區內，起自機場北站，終至會展城站，這條路線是全自動無人駕駛路線，也是國內首條數碼化網絡化智慧化地鐵路線，當中會展城站及國展站有兩大免費公園，親子必去，另外還盤點了20號線其他的親子好去處，即刻睇睇！

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深圳地鐵20號線︱會展城站

白色星球兒童樂園

這個新開的兒童樂園鄰近正在建設的華發冰雪世界，公園以星球為主題，分為兩個區域，一邊有兩條超大滑梯以及各種攀爬設施；而另一邊就有空中吊床和吊椅等。公園人流不多，小朋友絕對可以在這裡放電。

綜合去過的媽媽意見，必玩以下設施:

  • 大型滑滑梯
  • 攀爬網
  • 巨大彈跳床
  • 鞦韆椅
  • 搖搖椅
  • 山洞
  • 滑道
白色星球兒童樂園交通資訊
地鐵20號線會展城站B出口，再步行400米
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深圳地鐵20號線︱國展北站

深圳國際會展中心洲際酒店

如想趁周末帶小朋友入住親子酒店，深圳國際會展中心洲際酒店是不錯的選擇。酒店設有洲際伊敦親子套房，內有伊敦號造型滑梯床，房間內的佈置亦相當有心思，充滿童心。另外酒店更有專屬的兒童遊樂場，亦有泳池，適合一家大細入住！

深圳國際會展中心洲際酒店
地址：寶安區福園二路93號
交通：深圳地鐵20號線國展北站
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深圳地鐵20號線：國展站

深圳國際會展中心

深圳國際會展中心是大灣區的地標建築之一，是個集展覽、會議、活動、餐飲、商業等於一體的超大型會展綜合體。會展中心內有多個展廳，可以同時進行多個展覽。深圳國際電玩節、文博會、深圳·海山日月音樂節等活動都在此舉行，這裡亦會舉辦各大演唱會。

深圳國際會展中心地址及交通

地址：深圳市寶安區福海街道展城路一號
交通：深圳地鐵20號線國展站C1及C2出口

深圳地鐵20號線景點｜寶安3D打印公園

位於深圳國際會展中心旁邊的3D打印公園，是國內首個應用3D打印技術的公園，由清華大學徐衛國教授團隊帶領建造。公園內的景觀小品均由3D打印機列印混凝土而成。公園的設計概念為「溪谷清流」，所以園內不難看到曲線元素的裝置。

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深圳地鐵20號線景點｜海洋主題兒童探索樂園

國展站附近亦有一個以海洋為主題的兒童樂園，同樣人流不多。公園內有不少無動力設施，包括沙池、攀爬區、空中水母棧道、吊床等，小朋友一定能玩得盡興。而且公園內還有沿江跑道，可以在此踩單車和跑步，大小朋友都可以開心一天。

海洋主題兒童探索樂園

地址:嘉源工業園區對面
交通：深圳地鐵20號國展站B出口步行14分鐘
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深圳地鐵20號線︱南頭古城站（建設中）

南頭古城三國時期(265年)設立的，是深圳城市的開端。南頭古城見證了1700多年的郡縣變遷史，是曾經的嶺南重鎮，現如今是一個以歷史為基底包容多元文化的城市創意街區。

由於20號線仍然在建設中，旅客可以使用12號線中山公園站D出口

南頭古城必看景點

  • 南門牌坊
  • 南頭古城博物館
  • 關帝廟
  • 南城門
  • 中山南街
  • 新安縣衙舊址
  • 中山公園
  • 信國公文氏祠
  • 報德祠
  • 新安縣衙
  • 觀音閣
  • 超級黑膠工廠：可以淘到很多周董的黑膠唱片

 南頭古城

交通：
深圳地鐵20號南頭古城（建設中）／12號線中山公園站D出口

 

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深圳地鐵20號線︱深大站（建設中）

深圳大學是中國廣東省深圳市的一所綜合性大學，深大的建築以其獨特的設計和美學而著稱，體現了校園文化和教育理念的融合。深圳大學有粵海、麗湖兩個校區，但其實粵海校區是包含了粵海+滄海兩個校區的，滄海校區面積較小，和粵海校區僅隔著一條馬路，兩個校區有天橋相連，非常方便!

校園參觀需預約

開放時間：校外人員可以在8:00-18:00之間參觀深圳大學，20:00前必須離校。
預約流程：需透過官方小程式提前兩天下午17:30預約，可預約麗湖校區及粵海校區。
參觀須知：學校的重要設施如辦公大樓、教學大樓、實驗室等不對外開放。

以下是網紅打卡必去攻略

致藝大樓：被稱為「洞洞大樓」，以其極簡設計和純白色牆體成為網紅打卡點。
致理大樓：位於致藝大樓旁邊，可一同參觀。
文山湖：分為上文山湖和下文山湖，上文山湖有天鵝、鴨子和各種鳥類，下文山湖則有滿池荷花。
校友廣場：側邊的長樓梯，很有造型感，位置安靜適合拍照。
田徑運動場：彩色座椅配上綠色草坪，充滿青春氣息，容易拍出日系少年感的照片。

深圳大學

交通：深圳地鐵20號線深大站（建設中）／1號線深大站
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