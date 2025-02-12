寫滿愛愛滿瀉︱家長藉講故事建立親子溝通　作家媽媽：女兒如今18歲仍無所不談

▲ 何紫薇鼓勵家長藉講故事建立親子溝通。

【寫滿愛愛滿瀉/育兒方法】講故事是促進親子溝通的有效方法，我有親身體驗，女兒大約一歲開始，我和丈夫輪流每晚為女兒講故事，隨著她的年齡發展，我們選擇各類適切的故事，主題不論風趣幽默，抑或愁苦悲傷，如此一日一故事，我們建立起良好的親子互動關係。女兒如今十八歲，我們仍天南地北無所不談，即使她生活遇上高低起跌，都願意坦誠地向爸媽傾訴。

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親子溝通習慣必須從小建立，家長不妨善用各種兒童圖書，透過故事與孩子打開話題，了解孩子的想法。兒童的生活經驗有限，通過代入故事情節和人物遭遇，孩子有如預演人生，走進書中世界，面對成長路上的挑戰，思考問題的解決方法，了解不同的情緒……。兒童文學尤具情意教育的功能，甚至擔當善解人意的導師，起潛移默化作用，引領孩子向上向善，心靈健康地成長。

中國著名作家豐子愷，是動盪時代裏仍堅持為孩子講故事的好爸爸，他的二女豐宛音曾撰文憶述，父親在抗戰期間如何給他們兄弟姊妹講故事。當日軍的炮火逼使他們一家離鄉別井，到處流浪，受盡苦難時，豐子愷一路上依然如戰前家居時那樣，經常給子女講故事，藉此安撫他們的情緒，讓孩子在戰亂中內心得安寧。戰時物質匱乏，沒有童書在手，豐子愷就自創故事，豁達開朗的他，每當開始講故事，總愛開玩笑說：「我又來胡說八道了！」這些點滴成為子女歡樂的回憶。

戰爭結束，豐子愷把逃難時向子女講的故事寫下來，配上別具一格的漫畫，後來成為給廣泛兒童讀的文學瑰寶。今年進入第九屆舉辦的「豐子愷兒童圖畫書獎」，是一個以豐子愷命名的國際級華文兒童圖畫書奬，以茲記念豐子愷先生畢生對兒童的關注。而此書獎旨在表彰優秀的兒童圖畫書創作者，作品為孩子們展示了世間的溫暖和美好，是親子共讀的上佳素材。

欄名:寫滿愛愛滿瀉

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