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演藝學院｜受惠高利率　2023/24年度錄3616萬元盈餘升逾倍

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發布時間： 19 分鐘前

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演藝學院2023/24年度錄得3,616萬元盈餘，較前一學年升逾1倍。（資料圖片）

演藝學院最新一份年報透露，2023/24年度錄得3,616萬元盈餘，較前一學年升逾1倍，校方解釋是因為高利率環境下的利息收入，令財務表現顯著改善。收生方面，校方稱上學年的招生數量大增3倍。

演藝學院繼2022/23年度扭虧為盈，根據校方昨向立法會提交年報，披露2023/24年度錄得3,616萬元盈餘，較前一年度約1,612萬元增長124%。校方解釋，受惠於高利率環境，錄得利息收入3,340萬元，令學院的政府資助和非政府資助活動財務表現有改善，而利率上升佔盈餘多達71%。

年報亦提到，演藝進修學院的營運活動顯著改善，碩士學位課程的學生人數增加13.8%，令演藝進修學院的收入大幅上升76.77%，赤字由114萬元大減91.2%至10萬元。

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收生方面，去年底退休的前校長蔡敏志在年報透露，演藝學院上年度招生人數大增3倍。去年上任的演藝學院校董會主席楊傳亮則指，去年的非本地新生人數，以及佔本地新生的比例均顯著增加。

楊傳亮又指，演藝學院就策略性定位，以及在北部都會區設立新校舍進行的顧問研究，已審視學院的策略定位，以及為新校舍制定詳細的規劃參數。他稱，新校舍將提供教學及學習所需的空間和設施，相信學院會有條件吸引更多學生、提升教育質素，並進一步提升學院國際領導地位。至於現有校舍，楊傳亮表示，學院由2023年開始進行場地和空間使用情況的檢討，檢討亦已經進入最後階段，校方稱會制定解決方案以應付空間的需求。

學院管治方面，楊傳亮表示，校董會將繼續加強學院的問責精神以及恪守正當程序的文化，並提升管理效率，確保學院環境管治，以及提升公眾對學院的信任。他稱，校董會將繼續與管理層緊密合作，落實策略發展規劃和監察執行情況，並透過專責小組督導策略性定位和新校舍的顧問研究。

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