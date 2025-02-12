醫院發展計劃｜第二個醫院發展計劃周期推至2040年或以後　議員憂開支規模縮減

▲ 原先於2026年展開的第二個醫院發展計劃，將推遲進行。(醫管局圖片)

醫務衞生局局長盧寵茂表示，醫衞局和醫管局有必要將第二個醫院發展計劃的規劃周期，擬於2026年至36年推展的第二個十年醫院發展計劃需再作檢視，將規劃周期推至2040年或以後，當局會在檢視後盡快公布。

第二個醫院十年發展計劃的消息甚囂塵上，早前政府曾透露有意將港島東及港島西聯網合併，又指會發展北部都會區，原先擬於洪水橋建立的新急症醫院將擱置，並由牛潭尾的醫教研醫院取代。

政府今日於立法會回應立法會議員提問時，再公布規劃的新動向。盧寵茂指，「有必要將第二個醫院發展計劃的規劃周期包括至2040年及以後」，推算醫療服務需求，以及考慮所需土地供應及狀況等，調整第二個醫院發展計劃。

政府於2019年公布第二個醫院十年發展計劃時，預算費用為2,700億元，包括共18個醫院工程、及一項社區健康中心工程，盧寵茂表示，需推算醫療服務需求，以及考慮所需土地供應及狀況等，從而調整第二個醫院發展計劃，考慮的包括《北部都會區發展策略》、以及相應香港人口推算包括總量、分布及結構的最新變化等。

立法會衞生事務委員會委員陳凱欣預料，第二個醫院十年發展計劃，開支及規模很大機會較2019年規劃縮減，而北部都會區的床位數目達一千多個，預料達到下年啟用的啟德醫院的相同水平，預料港島及九龍聯網規劃均會受影響。

陳凱欣表示，第一個、以及第二個醫院發展計劃的項目互相關連，由於目前首個發展計劃的醫院項目尚在落成中，其中啟德醫院最早於明年才啟用，對推展第二個發展計劃的進度有憂慮。她關注，伊利沙伯醫院遷至啟德後，京士柏用地的去向，相信該用地很大機會部分改作住宅用途，僅部分獲保留作醫療用途，或影響九龍中及九龍東的醫療服務。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】