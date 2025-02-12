教育強國｜港府辦《規劃綱要》宣講會　李慧琼：吳岩鼓勵港大學多與產業發展結合

▲ 政府今日在政府總部舉行《教育強國建設規劃綱要》宣講會。(政府新聞處圖片)

港府今舉辦《教育強國建設規劃綱要》宣講會，由教育部副部長吳岩主講，與會的人大常委李慧琼說，吳岩鼓勵香港的大學在與產業發展結合方面多做功夫，因香港的大學排名很好，但在成果轉化方面有待加強。

▲ 教育部副部長吳岩。(政府新聞處圖片)

李慧琼說，吳岩提及教育強國建設的目標和任務，又說各個方面都要進行改革，包括高等教育改革，特別是如何與產業發展、社會發展結合。另一與會的立法會議員黃英豪引述吳岩指，香港這個「東方之珠」，有五間大學排名世界前列，是國際認可的教育樞紐，應更好地發揮作用，配合國家的政策。

政務司司長陳國基會上指，港府去年底成立的「教育、科技和人才委員會」，增強政策系統性、整體性及協同性，對準香港「八大中心」戰略定位的人力需求，從頂層推進教育、科技、人才融合一體化發展，全面落實科教興國工作。

李慧琼說，個人特別期待高校在產業與教學方面可以做更多，如轉化科技成果、 推動新質生產力發展、生物科技、 AI等，尋求突破，助力解決民生問題，解決經濟發展瓶頸，強調政府向高校投入大量資源，高校擁有很多優秀人才。

與會的中大校長盧煜明會後指，中大會以創科領域的經驗與優勢，全力支持大學不同科研成果轉化落地，促進知識轉化，造福社會。在培育人才方面，在國際知名數學家丘成桐教授推動下，成立致真交叉數學科學院，銳意為香港培育數學科學頂尖人才。

《規劃綱要》提出，要構建教育科技人才一體統籌推進機制，強化教育對科技和人才的支撑作用，緊密對接粵港澳大灣區的科技創新中心建設、高水平人才高地和吸引集聚人才平台建設，提升創新體系整體效能。

今次宣講會約400人出席，包括教育部、中央港澳辦和國務院港澳辦代表、大學校董會和專上院校代表等。

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