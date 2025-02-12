  • 19°C
香港時間：2025213日 (四) 00:19

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北都｜陳月明料新界北新市鎮發展令部分葬區需搬遷　冀受影響非原居民村原區安置

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 30 分鐘前

分享：

分享：

熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

陳月明指，發展會令約10條非原居民村和部分葬區需要搬遷。(區綽彥攝)

政府積極發展北部都會區，發展局日前公佈新界北新市鎮的初步發展建議，立法會議員、打鼓嶺鄉事委員會陳月明指，發展會令新界北約10條非原居民村和部分葬區需要搬遷，冀爭取在打鼓嶺原區安置。

陳月明今日舉行傳媒茶聚，被問到受影響的10條非原居民村的戶數或人數，她說仍在統計人數，不過料肯定「數以百計」。她說，會盡力去爭取在打鼓嶺原區安置。又期望政府應先統計受影響人數，並關注政府打鼓嶺區的安置屋邨是否足夠。她透露，發展局會在三月一日和二日會在鄉事委員會場地舉行居民諮詢會。

陳月明又預料，新界北新市鎮發展會令原居民的部分葬區需要搬遷。她提醒，政府需要提前與村民溝通，不能像以前般「貼張通告喺人哋墓地」，例如有村民一早已移居外國，不知道政府要求搬墳。不過，她說，已提前與鄉親提到有關葬區需要搬遷事宜，鄉親給她的反應是可以的，認為政府只要安排好和尊重鄉親便可。

TOPick一分鐘
新光戲院結業｜新光戲院3.3光榮告別　重溫逾50年歷史6大懷舊打卡位

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

北部都會區｜北都、河套地位不一般　如何發展夏寶龍有提示
16:26 2025/01/10
北部都會區｜北都、河套地位不一般　如何發展夏寶龍有提示
北都公路｜路政署指前期勘查研究費可減4成至7億　新田段將先動工冀2036年或前分階段通車
11:12 2025/01/28
北都公路｜路政署指前期勘查研究費可減4成至7億　新田段將先動工冀2036年或前分階段通車
北都｜蔡冠深：北都發展十分重要應按實際情況支持　不認同是「忠誠試金石」
15:00 2025/02/07
北都｜蔡冠深：北都發展十分重要應按實際情況支持　不認同是「忠誠試金石」
北都｜劉業強：會帶領鄉議局支持北都　冀政府發展時顧及鄉民及土地持有人權益
15:24 2025/02/06
北都｜劉業強：會帶領鄉議局支持北都　冀政府發展時顧及鄉民及土地持有人權益

你可能感興趣

北部都會區｜北都、河套地位不一般　如何發展夏寶龍有提示
16:26 2025/01/10
北部都會區｜北都、河套地位不一般　如何發展夏寶龍有提示
北都公路｜路政署指前期勘查研究費可減4成至7億　新田段將先動工冀2036年或前分階段通車
11:12 2025/01/28
北都公路｜路政署指前期勘查研究費可減4成至7億　新田段將先動工冀2036年或前分階段通車
北都｜蔡冠深：北都發展十分重要應按實際情況支持　不認同是「忠誠試金石」
15:00 2025/02/07
北都｜蔡冠深：北都發展十分重要應按實際情況支持　不認同是「忠誠試金石」
政治 新界 北部都會區 新界北 發展局 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

元宵節2025｜元宵節5大習俗+15個禁忌　命理師揭忌穿2種顔色衣服
元宵節2025｜元宵節5大習俗+15個禁忌　命理師揭忌穿2種顔色衣服
何天兒結婚︱36歲何天兒宣布結婚　分享婚紗照：在此藍天白雲作証跟你此生約定
何天兒結婚︱36歲何天兒宣布結婚　分享婚紗照：在此藍天白雲作証跟你此生約定
急症室最長等候時間（02月12日 時間16:05）
急症室最長等候時間（02月12日 時間16:05）
元朗三代命案︱元朗3爺孫命案　九旬翁與六旬兒子伏屍振興新村村屋　19歲孫朗屏邨墮斃
元朗三代命案︱元朗3爺孫命案　九旬翁與六旬兒子伏屍振興新村村屋　19歲孫朗屏邨墮斃
元朗三代命案｜兩父子身上多處遭利器割傷　警檢染血較剪及生果刀　19歲孫報警後墮樓
元朗三代命案｜兩父子身上多處遭利器割傷　警檢染血較剪及生果刀　19歲孫報警後墮樓