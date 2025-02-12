北都｜陳月明料新界北新市鎮發展令部分葬區需搬遷　冀受影響非原居民村原區安置

▲ 陳月明指，發展會令約10條非原居民村和部分葬區需要搬遷。(區綽彥攝)

政府積極發展北部都會區，發展局日前公佈新界北新市鎮的初步發展建議，立法會議員、打鼓嶺鄉事委員會陳月明指，發展會令新界北約10條非原居民村和部分葬區需要搬遷，冀爭取在打鼓嶺原區安置。

陳月明今日舉行傳媒茶聚，被問到受影響的10條非原居民村的戶數或人數，她說仍在統計人數，不過料肯定「數以百計」。她說，會盡力去爭取在打鼓嶺原區安置。又期望政府應先統計受影響人數，並關注政府打鼓嶺區的安置屋邨是否足夠。她透露，發展局會在三月一日和二日會在鄉事委員會場地舉行居民諮詢會。

陳月明又預料，新界北新市鎮發展會令原居民的部分葬區需要搬遷。她提醒，政府需要提前與村民溝通，不能像以前般「貼張通告喺人哋墓地」，例如有村民一早已移居外國，不知道政府要求搬墳。不過，她說，已提前與鄉親提到有關葬區需要搬遷事宜，鄉親給她的反應是可以的，認為政府只要安排好和尊重鄉親便可。

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