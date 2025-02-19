Jetour捷旅 x 公主郵輪呈獻：太陽公主號春遊地中海 限時折扣優惠高達8,000港元 

春末五月，地中海迎來了最溫柔的季節。平均攝氏15至25度的宜人氣溫，不似盛夏的炎熱，也沒有冬季的寒冷，陽光和煦，海風清爽，正是探索這片充滿神話色彩及藍色國度的黃金時節。在這個最適合遊覽的季節，公主郵輪旗下的太陽公主號為大家安排了一系列精心設計的航程。作為品牌有史以來最大型的旗艦，她不僅承襲了品牌的傳統，更以創新的科技展現對環保的堅持。

春遊地中海 多元航線任君選

五月的希臘，處處是攝影師夢寐以求的完美場景。在克里特島，如詩如畫的山海交融，雄偉的山脈與晶瑩剔透的愛琴海相互輝映，營造出令人屏息的自然奇觀。米科諾斯的老風車在晴空下佇立，狹窄的巷弄中遍開的繽紛花朵為小島增添浪漫氛圍；科孚島上，春末的地中海植物綠意盎然，空氣中瀰漫著橄欖與香草的清新氣息。

太陽公主號精心規劃的【愛琴海浪漫之旅】，多條迷人航線從7晚到14晚不等，讓大家可以根據時間彈性安排。無論是10晚的【愛琴海浪漫之旅】，帶你從雅典出發，穿越黑山、希臘群島到土耳其；還是7晚的精華行程【意大利、希臘、土耳其 郵輪船票】，從羅馬啟航直抵希臘，每一站都能讓你在最舒適的天氣下，盡情探索地中海沿岸的文化瑰寶。

10 晚航遊愛琴海、希臘、土耳其、黑山（按此查詢更多）

出發日期：2025年7月9日

內艙房IE : HK$ 6,898起

【艙房升級至內艙房(Cat. IC/ID)】

7 晚意大利、希臘、土耳其（按此查詢更多）

出發日期：2025年5月- 2025年9月

內艙房IE : HK$ 8,698起

【艙房升級至內艙房(Cat. IC/ID)】

7 晚希臘、黑山、意大利、西班牙（按此查詢更多）

出發日期：2025年5月 - 2025年8月

內艙房IE : HK$ 6,898起

【艙房升級至內艙房(Cat. IC/ID)】

▲ （左）春日的陽光為層疊的白色建築鍍上溫暖的金邊，構成經典的明信片畫面；（右）希臘以弗所（Ephesus）古城遺跡屹立至今超過2 千年，是目前保存最好的希臘羅馬古城之一。

假如時候充裕，14日的「地中海．愛琴小島、希臘天空之城 郵輪團 ALL-IN-ONE系列」必能令大家盡興而返。除了迷人的海上航程，更特別安排了希臘內陸的深度之旅。在這溫和的季節裡，你可以從容漫步於德爾菲古城的遺址間，感受古希臘文明的磅礴；登上美特拉的懸空修道院，在春光中欣賞壯麗的山谷景致，無需擔心夏季的炎熱難耐。

14天地中海．愛琴小島、希臘天空之城 郵輪團 ALL-IN-ONE系列（按此查詢更多）

熱門出發日期：2025年5月27日/ 6月17日 / 8月19日

團號：CPMM

一站式專業郵輪服務 香港旅遊博覽會限定優惠

2024年2月下水的太陽公主號，載客量達4,300人。全新設計的客艙讓大家能在勞頓一日後擁有舒適的休憩空間；船上設有公主郵輪首次打造的3層樓高餐廳，從第 6 層甲板延伸至第 8 層甲板，每一層都有不同的用餐體驗，從地中海美食到環球佳餚，滿足你的味蕾享受。至於豐富的娛樂設施，更讓你的海上時光每分每秒都過得精彩。趁著這個最怡人的季節，立即報名登上太陽公主號，在和煦的春風中，徜徉於地中海的美麗傳說。

近日，公主郵輪（Princess Cruises）更推出優惠航程 Come Aboard Sale，2月28日前報名指定航程及艙房可享船票6折優惠、艙房升級優惠及入住同艙房第3、4位客人享免船費優惠。

Jetour捷旅提供一站式郵輪服務，從行程規劃、產品推介、機票酒店、交通接送，到岸上觀光、船上活動預訂，以至登船手續辦理，全程專業安排，讓你安心無憂。而本周四至日（20至23日），Jetour捷旅更會於香港旅遊博覽會2025擺設攤位，推出多項會場限定優惠，包括高達HK$8,000 折扣，以及舉辦旅遊講座。想進一步了解郵輪旅遊的資訊並獲得折扣優惠，立即記下日子和Jetour捷旅的展位位置！

香港旅遊博覽會2025及Jetour捷旅展位資訊：

日期： 2025年2月20至23日（星期四至日）

時間：上午11:00至晚上8:00

地點：香港會議展覽中心Hall 5BCD（會展站B3或灣仔站A5出入口）

展位號碼：5C-J27

【公主郵輪】日韓航程的文化、美食盛宴：品味亞洲風味與當地特色

日期： 2025年2月22日（星期六）

時間：上午11:30至下午12:30

立即登記參加旅遊講座及換領電子免費入場券

Jetour捷旅X公主郵輪會場限定優惠：

優惠1：首5名現場報名即享每房 HK$8,000 折扣優惠

7 晚 - 希臘、黑山、意大利、西班牙 郵輪船票（太陽公主號 Sun Princess）

出發日期：2025年8月23日

內艙房IE：HK$7,598起（原價HK$11,598 起）

優惠2：首5名現場報名即享每房 HK$6,000 折扣優惠

9 晚 - 航遊日本、南韓 郵輪船票（鑽石公主號 Diamond Princess）

出發日期：2025年7月1日

內艙房IE：HK$7,798起（原價HK$10,798起）

詳情可與Jetour捷旅聯繫： 3180 9966（電話） / 9869 5611（WhatsApp）

（特約）