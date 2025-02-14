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流感來襲！一文看清致命風險　流感家中必備三寶 

特約

發布時間： 16 小時前

最後更新： 16 小時前

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熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

「小小流感，有甚麼可怕？」這個想法，相信不少人都曾經有過。但當台灣知名女藝人早前因流感併發肺炎而離世的消息傳來，無疑敲響了警鐘。正當鄰近地區如日本、台灣出現流感大流行，香港亦處於流感高峰期，大家是時候認真審視這個看似平常的「小病」。

流感非傷風感冒　輕視後果嚴重

很多人都認為：「流感不就是和感冒差不多？休息數日退燒便無事！」事實上，流感遠比一般感冒來得危險。根據衞生署衞生防護中心資料，季節性流感是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。當新型流感病毒出現重大改變，人類對這種病毒的抵抗力變得極其有限，甚至全無抵抗力時，更可能引發大規模的流感疫情。

在香港，流感高峰期常見於1至3月的寒冷季節，以及7、8月的潮濕天氣。病毒主要透過飛沫傳播，在咳嗽、打噴嚏時「乘虛而入」。隨着農曆新年的外遊高峰期剛過，大量旅客返港，更增加了病毒傳播的風險。

高危一族可引發肺炎　近200宗重症響警號

儘管健康人士患上流感後，通常能在兩星期內自行康復，但對於某些高危人士來說，情況可以相當嚴重。例如長者、五歲以下兒童、孕婦及長期病患者一旦染上流感，可能會出現肺炎、敗血症、腦炎等併發症，甚至危及生命。

參考衞生署最新數據。今年1月首4周已錄得199宗需入住深切治療部或死亡的成人流感個案，當中包括122宗死亡個案，遠超去年同期水平。這些數字正正反映出流感絕對不容忽視。

流感來襲時，發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水，加上全身痠痛往往令人難受不已。雖然症狀較輕的患者只需要充分休息和補充水分，但為免病情惡化，出現病徵時最好還是留在家中休息，並及早求醫。不過，面對醫院診所的長長人龍，或者是深夜時分，家中總要有一些藥物看門口，以防不時之需。以下就為大家介紹3款家居藥箱或旅行必備的藥物清單。

德國止咳露，香港衛生署註冊，親子適用最安心

Prospan®保咳定®驅痰止咳露

說到最惱人的咳嗽，初期就要重視，因為持續的咳嗽可能會進一步引發支氣管炎、肺炎。德國製造的Prospan®保咳定®驅痰止咳露，可說是不少家庭的首選。這款全球銷量第一*的草本止咳產品，不只獲得歐洲藥物管理局（EMA）、在美國、加拿大有售，更是香港衛生署註冊，全港唯一適合2歲及以上大小朋友服用的止咳露，特別照顧到父母的需要。

德國製造的Prospan®保咳定®驅痰止咳露是香港衛生署註冊，全港唯一適合2歲及以上大小朋友服用的止咳露，特別照顧到父母的需要。

Prospan®保咳定®驅痰止咳露含有專利成分α-hederin常春藤素EA 575®，具有驅痰、止咳、定喘、舒緩氣管收縮等多種作用，乾咳、痰咳、喘咳都適用，不用擔心選錯咳藥水。同時不含糖分、酒精和色素，服用後亦無睡意，適合需要保持清醒的上班族和學生。產品經香港衞生署註冊（註冊編號：HK-60448），乃私家醫院選用兒童咳嗽藥物，安全有效。

流鼻水、喉嚨痛？貼心良藥為你支援

XylaClear® 特敏通®抗過敏劑

至於針對其他流感病徵如流鼻水、打噴嚏等症狀，無睡意的口服抗過敏藥特敏通®（XylaClear®就最「貼心」。這款來自韓國的衞生署註冊藥物，一粒藥效持續24小時，不但能紓緩敏感性鼻炎、皮膚過敏等日常過敏症狀，亦能減輕流感引起的鼻過敏症狀。最重要是連6歲以上的小朋友都適合使用，全面照顧你的一家大細。

特敏通®（XylaClear®)一粒藥效持續24小時，不但能紓緩敏感性鼻炎、皮膚過敏等日常過敏症狀，亦能減輕流感引起的鼻過敏症狀。

isla®治爾沙喉糖（海苔原味/黑加侖子味）

患上流感往往伴隨喉嚨不適，但市場上的喉糖林林總總，應該如何選擇？德國製造的isla®治爾沙喉糖，含純天然的冰島海苔精華，可於喉嚨形成持久保護膜，保持喉嚨濕潤，促進受損黏膜修復。不單快速紓緩喉嚨乾燥、疼痛，還可以改善聲帶嘶啞和咳嗽，是歐洲熱銷過百年的喉糖品牌。產品提供黑加侖子和海苔原味2種口味，當中黑加侖子味更添加了維他命C，增強免疫力而且不含糖分，就連糖尿病患者也可以安心使用。

黑加侖子味

德國製造的isla®治爾沙喉糖含純天然的冰島海苔精華，可於喉嚨形成持久保護膜，保持喉嚨濕潤，促進受損黏膜修復。

海苔原味

雖說「病向淺中醫」，但在流感高峰期，無論是家中或出外旅行，總要準備幾件「好幫手」以防萬一。畢竟，面對流感這個「隱形敵人」，做好準備永遠都不會有錯！

銷售點：萬寧、屈臣氏、松本清、AEON、HKTVmall、HW E-Health顯康醫健站、各大藥房藥行有售

線上銷售點：

萬寧網店: https://www.mannings.com.hk/prospan-cough-syrup-100ml/p/485102?lang=zh_TW
屈臣氏網店: https://www.watsons.com.hk/zh-hk/%E4%BF%9D%E5%92%B3%E5%AE%9A/p/BP_299004
顯康醫健站：https://ehealth.hindwing.com/
HKTVmall: https://www.hktvmall.com/p/H6968001_S_8888-1

*Sourse: IQVIA Global OTC Insights 2022.

（特約）

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