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遊日注意｜連日大雪致12死158傷　福島溫泉區2度雪崩62人受困　北海道兩機場逾1600人滯留過夜

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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日本連日大雪導致12人死亡，158人受傷。

【日本/暴雪/福島/北海道】日本連日大雪，截至周三（12日）造成12人死亡、158人受傷，福島縣溫泉區因兩度發生雪崩導致62人受困。北海道2個機場同樣受到影響，取消118個航班，逾1600人滯留過夜。

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綜合日媒報道，全國多地自2月4日遭遇入冬以來最強寒流吹襲，總務省消防廳於周三（12日）公布最新數據，表示截至當日下午2時，新潟縣有3人因暴雪而死亡，是死亡人數最多的縣，其次分別為福島縣及島根縣，各有2人罹難，山形縣、富山縣、石川縣、福井縣、長野縣亦各​​有1人死亡。而在受傷人士中，有51人為重傷，107人屬輕傷。

對於暴雪造成的災情，新瀉縣表示當地死者皆為70多歲的男性，其中一人在屋頂清理積雪時意外墜落身亡，另2人則因突發疾病去世。

除了居民外，亦有遊日旅客受到影響。福島縣福島市土湯溫泉町因兩度發生雪崩，導致3間溫泉旅館唯一對外的道路中斷，62名員工及住客受困，陷入孤立狀態。當地政府已於周三（12日）上午展開救援行動，派出直升機將其中40人帶走，其餘22人則仍留在山上，所幸暫時未收到任何受傷報告。縣政府稱，3間旅館的電力、瓦斯和水等關鍵物品仍然暢通，目前沒接到館內人士提出的物資請求。

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此外，北海道日本海（東海）一側突降暴雪，札幌等地同時伴有強風天氣，據當地氣象台消息，截至周二（2月11日）晚上9時，札幌24小時內積雪厚度達73厘米，創下今年冬天最高紀錄。

受此影響，當地新千歲機場（New Chitose Airport）及丘珠機場（Okadama Airport）共取消118個航班。據各航空公司統計，受影響的旅客達3400多人次。除了航班外，另有七條列車線路停運，當中包括連接新千歲機場與札幌市區的JR北海道線路。

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據報，有超過1600名旅客因航班取消而被迫滯留機場過夜，航空公司表示，周三（2月12日）的航班預計將恢復正常運行，建議旅客查看網站以獲取最新的航班時刻表。

更多相關報道：遊日注意｜港人青森自駕遊遇暴雪受困　徒步700米到旅館求助【附4種失溫等級與治療法】

同場加映｜4種失溫等級與治療法

「急診柯南．翁梓華醫師」曾指出低溫救助重要關鍵，包括如果身邊遇到失溫的人要協助救治，首要還是要先保護好自己，畢竟他所處在的環境同樣可能讓你失溫；低溫本身對於器官有保護作用，面對失溫病人不要過度驚慌。在醫學上，失溫造成心跳停止的病人在回溫之後經妥善治療，可恢復到正常狀態；但注意協助回溫要慢，避免造成二次傷害。譬如高於40度的回溫方式像是烤火、過熱暖包、熱水袋，被證實會增加心律不整或是燙傷的機率，一定要慢慢來、不要快。

翁梓華醫生分享，在醫學上，失溫主要會根據病人的意識狀態、體溫以及生命徵象分成四個等級，而對應的治療方式包括：

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資料來源：NHK NewsTBS News Dig

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