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英年早逝︱年輕醫生染產志賀毒素大腸桿菌亡　生前呻被上司罵睇症慢好友悲慟發文悼念

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 42 分鐘前

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熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

年輕醫生染產志賀毒素大腸桿菌亡，生前呻被上司罵睇症慢好友悲慟發文悼念。

【瑪嘉烈醫院/產志賀毒素大腸桿菌/腫瘤科】瑪嘉烈醫院腫瘤科一名年約30歲的醫生，感染產志賀毒素大腸桿菌於本月7日離世。消息震驚醫護界，其好友及大學同學均在社交平台發文悲慟悼念，指死者為人聰明沒有架子、熱心助人，生前更興奮跟好友分享剛專科畢業，又訴苦指被上司責罵診症速度慢。有跟死者生素未謀面的網民留言表示可惜，「相信佢人緣好好，香港少咗位咁有心醫生」。

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英年早逝︱盧寵茂讚揚死者是醫護界典範

對於有年輕腫瘤科醫生日前離世，醫務衞生局局長盧寵茂曾表示，死者自醫學院畢業後，一直在醫管局工作，剛獲取腫瘤科專科醫生資格，在病發前仍在病房照顧病患，「其專業精神、對工作的熱誠和對病患的關懷，令我深受感動，實為醫護同業的典範。」

瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院行政總監羅振邦亦感嘆，離世的腫瘤科醫生是一位非常熱愛工作、得到很多同事尊重、很為病人設想的醫生，他是一位非常好的醫生。

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英年早逝︱好友痛哭發文悼念

不少死者生前的好友、同學等均在社交平台發文悼念，包括一名死者好友將跟死者訊息對話的截圖，上載社交平台表示，「多麼想whatsapp 係藍剔，一直希望唔係你，最尾證實左係你」，他表示，跟死者數月前互相安慰工作煩事，死者亦興奮分享剛專科畢業，「同我呻俾上司鬧睇症睇得慢，病人好後生有cancer，你都會眼濕濕。希望你係天堂開心」。

他說，證實死者離世後，不禁悲慟痛哭，「無諗過係自己的朋友，好人總是早逝」。亦有自稱是死者友人留言，「佢份人真係好好，佢都有同我講好開心完成專科...真係好可惜」。

英年早逝︱大學同學：天意弄人是最無奈

另外，營養學家Mandy Wong在其fb專頁限時動態發文表示，跟死者是香港大學同學，形容死者是一位聰明、沒有架子、熱心助人的好人，見證著死者由求學至成為專科醫生的過程，「天意弄人，是最無奈」，語言間透露了對舊同學英年早逝的傷感及不捨之情。

亦有跟死者素不相識的網民指，「在threads睇到唔同人嘅post都提及佢，大家都盛讚佢為人，相信佢人緣好好，香港少咗位咁有心醫生」、「雖然我唔認識佢，但我都好難過」、「讀醫科已經唔係一件容易嘅事，仲要係好有heart嘅年輕專科醫生」。

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