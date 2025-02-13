台灣親子遊｜台灣燈會桃園登場直擊　兩大展區卡比獸巨燈勁吸睛

▲ 台灣燈會桃園登場（臺灣觀光協會FB）

台灣燈會2025 由2月7日至2月23日桃園舉行，主燈展演場已在2月12日盛大開燈！今年台灣燈會2025 將會分為兩大展區： 「主燈展演場」、「光的遊戲場」 ，超過300件作品登場。

主燈展演場以棒球場為概念，包括高達𝟏𝟖公尺主燈，並跨界合作比卡超（寶可夢）𝐈P，科技感未來樂園及𝐀𝐈互動體驗。

主燈展演場位於A18高鐵桃園站前，廣場以棒球場為動線概念，象徵桃園作為棒球文化與國際交通樞紐嘅重要地位。

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除一座主燈以及2大副燈之外，並結合工藝、竹藝、互動科技同傳統技藝作品，燈會現場超級大，建議大家做定功課，Mark實想去的地方，而大部分地方都近A19桃園體育園區站，大約行5至10分鐘就會到。

沿途都有好多活動，例如可以免費換領卡比獸小卡、貼紙，台幣50買寵物小精靈揮春等等～仲有得買周邊！

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