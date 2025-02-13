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電車加價｜電車工會贊成公司加價　議員憂拉近與巴士票價距離流失客量

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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電車工會表示贊成公司加價，有議員則擔心電車加價後流失客量。（陳靜儀攝）

【電車 / 加價 / 運輸署】香港電車公司最近向運輸署提交加價申請，成人票價建議由現時3元上調至3.3元；小童由1.5元加至1.6元；長者由1.3元加至1.5元，月票價格將維持不變。電車工會表示贊成公司加價，有議員則擔心電車加價後流失客量。

香港電車工會主席葉永勝今早（13日）在電台節目表示，自港鐵西港島綫通車後，電車乘客量開始下跌，再加上之後推出的長者兩元乘車優惠，為電車公司帶來更大挑戰，令客電車量直線下跌。

電車加價｜擬申請成人加3毫至3.3元　小童加至1.6元長者1.5元

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電車加價｜建議提升性價比吸引旅客

公司過往平均每年加薪幅度約3%左右，在2022年電車加價後，員工有加薪及新增津貼，並將「關愛津貼」納入底薪，亦推出「貢獻獎金」等措施，將加薪幅度提升至15-20%，成功挽留不少年輕員工，令人手稍為增加，員工平均年齡也有所下降。

葉永勝又指，電車維修成本高昂，其車架及預製組件也是本地製造，認為如果薪酬待遇欠佳，很難吸引及訓練人才以傳承工藝。

港島西立法會議員陳學鋒在同一節目表示，電車加價後，將拉近與巴士票價距離，擔心電車會流失固定客流，造成惡性循環。

他指出，現時不少旅客會到堅尼地城電車站拍照留念，顯示電車特色可以配合旅遊發展，惟他認為電車公司在內地社交平台「小紅書」的宣傳略嫌不足，建議可推出更多紀念品、加入特色設計，提升性價比以吸引更多旅客。

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