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香港民研︱香港民意研究所發聲明提3大重點　重新審視未來發展路向：將轉型甚至結業

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發布時間： 1 小時前

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【民意研究所 / 香港民研 / 鍾庭耀】香港民意研究所在今日（2月13日）早上，在社交平台以【有關香港民意研究所未來發展之聲明】為題，突然發聲明，內容如下：

春節過去，香港民意研究所（香港民研）重新審視未來發展路向後，最近作出以下決定，特此宣布：

1. 香港民研即日起無限期擱置所有自費研究活動，包括自1992年開始的定期追蹤調查，以至近期開展的專題研究。

2. 香港民研會專注籌備及執行現有的委託研究項目，包括現階段經已開始洽談的項目。

3. 香港民研將會轉型甚至結業，主席及行政總裁鍾庭耀歡迎有心人士洽購或接辦香港民研，而其本人就會繼續透過世界民意研究學會推動民意研究的專業發展，直至2026年底卸任學會的執行理事為止。

香港民研一直奉公守法，惟鑑於現時環境，研究所雖然希望繼續推動科學民研的發展，但覺舉步維艱，唯有停步。研究團隊衷心希望將來有機會延續有關工作，現正積極檢視所有可行方案，最終決定將會適時公布。

鍾庭耀助查︱鍾庭耀被國安處帶走助查　鄧炳強：正調查有否協助潛逃者、與民研民調無關

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