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月子中心｜內地連鎖月子中心突然倒閉　港媽全款預付逾2萬難追回

社會

撰文： 王月明

發布時間： 26 分鐘前

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熱門 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

內地連鎖月子中心突然倒閉，產婦嬰兒無人理，港媽全款預付逾2萬難追回。

【月子中心 / 深圳 / 北上消費】懷胎十月生寶寶幸苦，不少準媽媽會選擇產後入住月子中心調養身體，寶寶也能在此得到更專業和細緻地呵護。由於香港該服務的收費較高，有些港媽會北上選擇性價比較高的月子中心。

然而，《東張西望》日前報導1名預產期在2月香港的準媽媽，全款預訂了一間全國有逾60間分店的月子中心，豈料該店在年初一夜之間倒閉，令其猝不及防，追債無門。

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月子中心｜突然倒閉港媽損失2.18萬

準媽媽黃小姐因家中面積有限，還養了小動物，加之自己初次生寶寶沒有相關經驗，考慮到在港請陪月員費用較高，所以選擇了深圳的月子中心。

她經小紅書了解到涉事月子中心，在實地考察後較為滿意，便支付全款2.18萬元待產，但在上月中旬，這間月子中心一夜之間全國分店集體「跑路」。

上月有新聞報到稱，該連鎖月子中心疑似「老闆跑路」，一夜之間人去樓空，大批員工離職，留下媽媽和寶寶在中心無人照顧，更有媽媽只能叫外賣，有人更因得知此事氣憤暈倒，被送醫院。

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月子中心｜追回損失希望渺茫

黃小姐與部分苦主在通訊軟件群組溝通後，決定一同前往當地信訪局反映此事，然而，幾個相關群組遭到了封禁；隨後多位身懷六甲的準媽媽親自到當地警署報案及向多個相關單位反饋，但未見成效，黃小姐形容，「你推畀我，我推畀你，答非所問」，能追回損失的希望渺茫，黃小姐所在的群組內有42個家庭，涉事金額保守估計約70萬元。

月子中心｜挑選月子中心不能貪便宜

曾在深圳月子中心坐月子的藝人洪永城老婆梁諾妍，建議準媽媽們挑選月子中心時，不能輕信網絡上的資訊，要實地核查；同時也要多向身邊有經驗的朋友了解，會比較靠譜；不能太貪便宜。

不要選擇價格過低的月子中心。（《東張西望》截圖）

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