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吸濕劑推薦2025︱回南天濕度爆錶！消委會20款家用吸濕劑比拼　11款4星或以上推薦最高吸濕量305mL

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

回南天濕度爆錶！消委會20款家用吸濕劑比拼　11款4星或以上推薦最高吸濕量305mL

【吸濕劑／抽濕機／除濕／回南天／消委會推薦】天氣回暖，要對付「回南天」潮濕需要出動抽濕機、吸濕劑等法寶。消委會曾測試市面上20款家用吸濕劑，發現吸濕量、吸濕速度和回滲度等差異甚大，其中盒裝樣本的吸濕量可相差逾8成半。消委會最後精選11款達4星或以上的吸濕劑，推薦給大家。

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消委會所測試的20款家用吸濕劑主要成分為氯化鈣，當中一半為盒裝型號，聲稱吸濕量由400毫升至750毫升不等，每盒平均售價約由$6至$42.3。另外3款為小型吸濕包，聲稱吸濕量由50克至70克，每包平均售價約由$2.4至$7.1；2款為大型掛裝吸濕袋，聲稱吸濕量達1,000毫升，每袋售價約為$24；另有5款屬硅膠防潮珠或竹炭／活性炭，每袋平均售價約由$4至$12。

11款總評4星或以上 1款5星最高吸濕量305mL

測試以80天為時限，消委會發現，10款盒裝樣本的吸濕量可相差約87%。綜合包裝密封、防滲漏、防回滲等其他因素，消委會評選出11款總評均達4星或以上的吸濕劑；其中以「白元強力抽濕器」及「Topvalu Bestprice除濕劑」的吸濕量最高，可達300mL以上。

11款高分吸濕劑名單

（吸濕量由高至低排列）

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1. 白元強力抽濕器500mL / 吸濕量(毫升)：305

2. Topvalu Bestprice除濕劑500mL / 吸濕量(毫升)：300.7

3. EZ Dry 720mL抽濕器 / 吸濕量(毫升)：287.3

4. 3M 強力吸濕器 / 吸濕量(毫升)：277.2

5. 象球牌激乾強力抽濕器 / 吸濕量(毫升)：246.1

6. 雞仔牌超強力除濕雞 / 吸濕量(毫升)：236.5

7. 吸濕大笨象吸濕器750mL / 吸濕量(毫升)：228.8

8. 佳之選竹炭抽濕器 / 吸濕量(毫升)：227.4

9. Goodmarks 炭吸濕啫喱抽屜除濕包 / 吸濕量(毫升)：85.2

10. 白元強力驅塵蟎抽濕袋（花香味）12包裝 / 吸濕量(毫升)：約55

11. 雞仔牌「備長炭」消臭抽濕包- 抽屜用 / 吸濕量(毫升)：約55

家用吸濕劑8大選購及使用貼士

消委會指出，吸濕速度太慢可能會影響防潮的功效，尤其於十分潮濕的環境下需要快速吸濕；相反若在濕度較穩定的環境，吸濕較慢的樣本相對上可使用的時間會較長。 消委會提醒，消費者於選購及使用吸濕劑時，宜考慮實際使用時，環境的潮濕程度、使用空間的大小、儲存物品的種類和物料，以及使用習慣等，並應注意以下事項：

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同場加映：消委會8款抽濕機推薦

消委會曾測試市面上10款抽濕機及4款二合一空氣淨化抽濕機，售價由$2099至$6080不等。其中有8款抽濕機在抽濕量、使用方便程度及寧靜程度上均有出色表現，獲得總評分4星或以上推薦。

獲得4.5星高評分的「三菱電機」和「LG」抽濕機，表現最為出色，兩款產品抽濕量較大，每日抽濕可達16至18升，惟售價亦相對較高，分別是$6080及$5690。至於最便宜的「小米」則獲得4星總評，每日抽濕11至14.4升，售價僅$2099，表現媲美$5,980的「日立牌」，追求CP值高的市民可以考慮入手！

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