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唐寧騷肌︱由昔日文弱女神變爆肌運動健將　 唐寧拍片回應：我好欣賞我自己

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撰文： 文體藝online

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

唐寧由昔日文弱女神變爆肌運動健將。

【唐寧 / 童顏 / 凍齡】現年43歲的唐寧一向予人嬌滴滴的感覺，而且天生童顏，被封凍齡女神。2022年，唐寧舉家移居紐西蘭奧克蘭生活，並轉當KOL，活躍於社交平台分享生活日常。

日前，她上載參加「Hyrox」賽事的照片，她在比賽事中要做8個功能性的項目，包括負重繩索拖拉、100米沙袋負重弓箭步、滑雪機等，每組動作還要配合1公里的跑步。最終唐寧以2小時06分53秒完成，她透露上年7月開始跑步，11月中才開始力量訓練，坦言：「對於從來都冇認真做過呢種訓練嘅我，真係冇諗過用兩個半月時間，可以操到完成咗有啲癲嘅比賽。」

唐寧整個人脫胎換骨，由昔日文弱變得粗獷，網民反應兩極，有部份網民覺得她毅力過人，另一部份覺得唐寧變得「太大隻」，甚至不禮貌地稱似大媽。

【靚媽追夢】唐寧移居紐西蘭參觀當地名校　41歲Leila想考IELTS：為夢想去努力

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唐寧騷肌︱不介意外間看法

對此，唐寧回應不介意外間看法，稱：「自己可以克服一啲嘢，去做到咁樣一個活動，我好欣賞我自己啦首先，所以我根本就唔介意嗰啲相係啲人點講囉，因為呢個唔重要，我只係想記錄一個好真實嘅自己，我真係完全零修圖，嗰啲照片就係咁真實，因為嗰個就係我囉，嗰個就係當時嘅我囉。」

同時，唐寧表示希望可藉此鼓勵大眾，稱：「其實唔緊要嘅，你哋評論啲咩都唔緊要，即係我覺得如果我呢啲相會令你有少少覺得，原來有啲嘢好似好難都可以克服到，都可以過到，無論做運動或者做咩都好，我都希望大家可以諗起呢樣嘢，我得你都得，加油！」

唐寧移居海外展新生活。

唐寧騷肌︱移居紐西蘭

唐寧本名江麗娜，5歲已開始當童星拍影視劇，比如電影《縱橫四海》、《Beyond日記之莫欺少年窮》、劇集《大時代》等。2000年以部頭合約藝人自由身個人身份形式簽約TVB，曾參演《戀愛自由式》、《大唐雙龍傳》、《戇夫成龍》、《天涯俠醫》等，直至2021年離開了TVB。

她在2010年與舞台劇導演兼演員鄧偉傑結婚，二人育有一對仔女，可是二人在2017年離婚。唐寧2022年移居紐西蘭，展開新生活，並在其Youtube頻道上載影片，分享有關當地的生活趣事。

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