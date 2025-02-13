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育兒問題︱幼童金巴嘈吵內地女指摘無家教　港媽反駁:仔女得1歲難控制

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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幼童乘金巴時嘈吵，港人家庭與內地女掀起罵戰。

【金巴/育兒問題/熱話】小朋友坐交通工具「扭計」情況時有發生，如果遇上不體諒的乘客，就會演變成罵戰。近日網上就流傳一段影片，片中所見，一對港爸媽帶着3名幼童，於港珠澳大橋穿梭巴士站與2名內地女子爭吵。事緣2名約1歲的幼童乘金巴時被指嘈吵，兩名內地女勸說在公共場所要保持安靜，指罵港爸「無家教」，雙方下車後繼續爭吵至少5分鐘，兩邊都有拍片紀錄。

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有香港網民從小紅書轉載一段5分鐘影片至fb群組「香港突發事故報料區及討論區」，稱因小朋友嘈吵尖叫而發生口角。影片有兩批人，包括一家五口的港人家庭，以及兩位內地女。

港爸：唔係話撳個掣，佢哋就可以即刻收聲

港爸在影片中情緒相當激動，在影片中段港媽都加入，表示「已經有撳住仔女把口，反問對方仲想點？」港爸指出，「喂，你控唔控制到呢兩個啊？控制下先」，強調女兒、兒子只是1歲，難以控制，廣東話女建議「咁你可以同佢玩呀嘛」，港爸反問「玩？點玩呀？」，又說「你有錢呢，有錢其實你可以搭嗰啲兩地牌（包車）㗎嘛」，廣東話女反駁「你都可以呀，點解我要坐啫，你咪歧視我哋大陸人咩」。

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港爸港媽事後在小紅書發文強調，子女在車上只是大叫了數分鐘，他們一直有控制和勸說，不滿內地女未了解清楚就指摘，「有邊個父母想自己小朋友影響到其他人，但亦唔係話撳個掣，佢哋就可以即刻收聲」

3名幼童表現安靜見慣大場面

吵架片長達5分鐘，而3名幼童表現異常安靜，彷彿見慣大場面，網民更留言指「3位小朋友好乖」。

內地女：致電金巴投訴

普通話女此時勸交「不要吵啦！」，港爸提議先過關再說，普通話女稱「沒空」及會致電金巴投訴，港爸說過關後要報警找警察處理，「你投訴金巴有什麼用啊」，聽到普通話女稱要查閉路電視畫面後，說「調調調，慢慢調」，影片就此完結。在罵戰期間，3名幼童十分安靜，一言不發，其表現受到網民關注，形容他們「見慣大場面」。

港爸媽強調有控制小朋友非放養

事件於網上發酵，涉事港爸港媽於小紅書發文講述事件經過，指出2名子女在車上只是大叫了數分鐘，其間一直有嘗試控制，「我已經嘗試揞住佢哋個嘴，不斷叫佢哋唔好大叫，不斷提醒佢哋唔好再叫，又氹佢哋，抱住佢哋」，由於他們一家坐在車尾，兩名內地女子坐車頭，不滿內地女沒扭頭看向車尾，沒留意到他們有控制和勸說過小朋友就指責。

港爸港媽於帖文寫道：「我哋知成程車叫會好影響人，已經準備咗零食、玩具，但有時佢哋有時突然要喊、要叫，真係唔係咁容易控制！亦唔可能喺1分鐘內可以收到聲……有邊個父母想自己小朋友影響到其他人，但亦唔係話撳個掣，佢哋就可以即刻收聲……有時你越唔想佢哋叫，佢哋就係要叫。」港爸媽指出，對方可以找巴士公司查閉路電視畫面，查證有否控制小朋友，強調「我哋亦唔係放養小朋友，我哋絕對係有控制小朋友不當行為」。

網民反應兩極

事件引來網民熱議，批評港爸港媽的一方指出，「小朋友忍不住大喊大叫，你就不應該帶他們坐交通工具，要麼打車、要麼開車、要麼扔在家」、「其實叫足幾分鐘都好嘈，一家人搭的士其實唔貴」、「明知年齡細嘅小朋友唔嘈係有難度，車上其他人無義務去遷就！」、「影響到成車人要即刻落車啦，又抱又氹係咩教育方式」。

支持的網民表示，「小朋友很多時候都容易出狀況，可能是不舒服，扭眼瞓，或者在陌生的環境感到緊張，真的沒有那麼容易控制的，重點是父母已經有在盡力控制，難道真的有小朋友就不能出街嗎？只是幾分鐘，大家互相包容一下」、「我覺得而家啲亞洲社會對小朋友太苛刻，如果見到父母有控制佢哋，我覺得冇咩問題」、「無湊過細路仔嘅真係理解唔到，其實真係好無奈」。

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