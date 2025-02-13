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一路走好丨國際知名女廚Margarita Forés　金鐘酒店房內猝死兒子證死訊 : 感到非常悲痛

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【女廚神／金鐘酒店／猝死】曾於2016年榮獲「亞洲最佳女主廚」、菲律賓名女廚Margarita Forés日前訪港期間，據了解，於香港金鐘一酒店房間內猝死，終年65歲。其兒子事後亦在社交平台上證實母親死訊，並指全家為此深感悲痛。

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Margarita Forés兒子Amando Forés於IG發文證實其母親Margarita離世消息，帖文表達了全家對於母親突如其來離世的悲痛，惟並沒有透露離世詳情。

據了解，65歲的Margarita早前因工作需要訪港數天，惟期間卻缺席一場午餐聚會，而且失去聯絡。其後她被人發現於金鐘一間酒店房內不醒人事，救援人員接報到場時，證實Margarita已經當場死亡，其死因目前仍有待進一步調查。

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Margarita為菲律賓國際知名女名廚，2016年與2018年先後奪得「亞洲最佳女主廚」及意大利之星騎士動章。她亦於菲律賓當地創立連鎖意大利餐廳Cibo，2023年，Margarita曾獲香港旅發局邀請到港交流。

同場加映：猝死10大徵兆+4大高危因素

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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同場加映：醫生分享4個猝死高危因素：

浙江大學醫學院附屬第二醫院急診科醫生盧曉曾引用過往刊登在《中國急救醫學期刊》的研究，指30歲高血壓患者比一般人猝死風險高30%，藉此提醒高血壓患者如果血壓控制不佳，容易出現併發症，如腦出血、心肌梗塞等。

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