免費可樂｜Catalog x Coca-Cola派可口可樂 一連兩日免費領取即睇派發時間地點
休閒消費
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【免費可樂】適逢情人節，Catalog與Coca-Cola®合作，一連兩日於指定Catalog門市免費派可口可樂，只需簡單一步便可換領，有興趣的朋友即睇下文了解派發詳情！
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免費可樂｜Catalog x Coca-Cola免費派可口可樂
Catalog與Coca-Cola®將一連兩日免費派發可口可樂，2月14日及2月15日於指定門市讚好 Catalog 及Coca-Cola® Instagram專頁（@cataloghk & @cocacolahk），即可免費獲贈可口可樂汽水200 毫升迷你罐一罐，數量有限，送院即止。
免費可樂｜免費派可口可樂詳情
|日期
|時間
|分店
|2月14日（星期五）
|6pm - 8pm
|Catalog 觀塘APM分店
Catalog 旺角朗豪坊分店
Catalog 沙田新城市分店
|2月15日（星期六）
|3pm - 6pm
|Catalog 將軍澳新都城中心分店
Catalog 元朗形點分店
Catalog 葵芳新都會分店
Catalog 尖沙咀海運大廈分店
*數量有限，先到先得，送完即止。
*每人最多只可換領一次。
*優惠如有任何爭議，太古資源有限公司將保留最終決定權
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