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免費可樂｜Catalog x Coca-Cola派可口可樂　一連兩日免費領取即睇派發時間地點

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

Catalog x Coca-Cola免費派可口可樂！

【免費可樂】適逢情人節，CatalogCoca-Cola®合作，一連兩日於指定Catalog門市免費派可口可樂，只需簡單一步便可換領，有興趣的朋友即睇下文了解派發詳情！

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校長專訪｜信任孩子能力推動自學精神　何壽南小學「三樂」計劃讓小朋友愛上返學

免費可樂｜Catalog x Coca-Cola免費派可口可樂

Catalog與Coca-Cola®將一連兩日免費派發可口可樂，2月14日及2月15日於指定門市讚好 Catalog 及Coca-Cola® Instagram專頁（@cataloghk & @cocacolahk），即可免費獲贈可口可樂汽水200 毫升迷你罐一罐，數量有限，送院即止。

一連兩日指定Catalog門市換領。（Catalog Facebook圖片）

免費可樂｜免費派可口可樂詳情

日期時間分店
2月14日（星期五）6pm - 8pmCatalog 觀塘APM分店
Catalog 旺角朗豪坊分店
Catalog 沙田新城市分店
2月15日（星期六）3pm - 6pm
Catalog 將軍澳新都城中心分店
Catalog 元朗形點分店
Catalog 葵芳新都會分店
Catalog 尖沙咀海運大廈分店

*數量有限，先到先得，送完即止。
*每人最多只可換領一次。
*優惠如有任何爭議，太古資源有限公司將保留最終決定權

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