情人節2025｜Dior推情人節別注系列　Dioramour花朵愛心主題迎佳節

最近傳來言之鑿鑿的消息是Dior女裝的設計總監Maria Grazia Chiuri將會引退，會由Loewe過檔的Jonathan Anderson代替，雖然一切還未證實，但近年時裝設計師過檔的消息此起彼落，說不定未來的Dior會有一番新的局面。

不過，正所謂The show must go on，一日在Dior裏工作，工作還是繼續下去，適逢情人節將至，眼見消費好檔期，Dior又怎會不推出情人節系列來配合大家以示愛意的心情？

▲ Dioramour Caro Heart手袋。（$9,100/圖片品牌提供）

這個為情人節而設計的別注系列名為Dioramour別注系列，創作靈感與Dior 2025度假系列如出一轍，款式採用Pietro Ruffo 筆下的Le Coeur des Curiosites圖案印花，呈現花朵、蝴蝶和燕子等設計。

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另有以Amour 1947為主題的印花款式，皆因田園風格設計飾有品牌符號，是已故Christian Dior生前喜愛的元素，並以圖騰效果移植於毛衣、tee和手袋上。還有一個星期就到情入節，各位男友們「識Do」啦﹗

產品查詢：800 969 886

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