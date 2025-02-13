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一田廚具展｜沙田HomeSquare舉辦一田廚具展　名牌鍋具/餐具低至3折+60元起入手Staub

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

沙田HomeSquare正舉辦一田廚具展，名牌鍋具/餐具低至3折，其中Staub碗碟廚具由60元起！

YATA一田優惠/一田廚具展/特價廚具】各位熱愛入廚房的人士有福了，沙田HomeSquare舉辦一田廚具展，全場精選貨品包括廚房電器、名牌煮食鍋具、刀具套裝、碗碟等進行割價大優惠，低至3折起發售，當中都是極受歡迎的著名廚具牌子，非常吸引！快些留意以下的銷售日期、帶備行李箱去掃貨吧！

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一田廚具展｜名牌廚具Staub、孖人牌、VISIONS均有售

由2月10日開始到2月23日，一田廚具生活用品展於沙田HomeSquare一樓的中庭擺設攤位，展銷的都是些極受歡迎的著名牌子，如法國名牌廚具Staub、德國孖人牌、美國康寧餐具、美國品牌VISIONS等等。用品展每天營業時間由上午11時到晚上9時，最後一天營業到晚上10時。

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日前，小紅書博主「Ivy Ivy」到訪生活展，從她分享的相片可見，現場人山人海，當中也不乏男士陪伴家人一起搶平貨！場內產品的減價幅度非常之大，例如一套兩款的Staub器皿由原價$948減至$199、孖人牌的叉及刀套裝由$749減到$99。

一田廚具展｜陳列品區割血級銷售

另外，博主更提到現場亦有陳列品發售，但這些產品基本都不曾使用，而且價格比其他更為實惠，只需$60便可以抱走Staub的器皿，所以她十分建議大家首先到陳列品區「尋寶」！

一田廚具展｜陳列品區

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一田廚具展｜煮食鍋

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一田廚具展｜碗碟器皿、家電、刀具及其他

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