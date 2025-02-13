母女情｜李司棋盛裝陪50歲女兒赴母校瑪利諾晚宴　母女曾失聯7年1原因重修舊好

▲ 李司棋與愛女盛裝出席瑪利諾修院學校的校慶宴會，猶如兩姐妹！

【名人母校/李司棋/女兒葉子青/瑪利諾修院學校】74歲的李司棋心境年輕，近年更活躍於社交平台，不時分享下廚心得，深受大家歡迎。現時生活愉快的司棋姐曾歷兩段失敗婚姻，並與第一任丈夫育有女兒葉子青，當年離婚，子青選擇跟父親生活，司棋姐講過這令她傷透心，母女更曾失聯7年，幸如今已重修舊好，二人日前還一同盛裝出席子青母校瑪利諾的晚宴！

瑪利諾校友｜74歲李司棋孖50歲女兒出席母校晚宴

近日司棋姐陪伴50歲的女兒葉子青出席母校瑪利諾修院學校的Gala Dinner，由於母女二人年齡只相距24年，加上司棋姐保養得宜，當晚穿上紅色晚裝長裙配黑色外套，高貴優雅，與子青像姐妹多於母女，司棋姐事後在社交平台分享兩人合照，並留言：「同子青去Maryknoll嘅Gala Dinner，佢哋成班同學仔久別重逢，個個開心又激動，席間遇到Prudence（劉美君），佢keep得好好，時間一直停留住咁。」原來當晚劉美君也有赴會，還跟司棋姐開心合照。

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瑪利諾校友｜女兒葉子青分享赴母校感受

子青也有留言分享感受：「1991年離開Maryknoll之後，從來未試過返香港參加World Wide Reunion。轉眼間，已經34年冇見過由幼稚園一路到中五嘅同學。今次回港參加一百周年校慶gala，行程真的緊湊。由主持完節目跑上uber出機場，至早上到步下午就要『裝身嬰兒』，隔一天又飛到馬尼拉等，真係忙過返工！」

她指這一切都是值得的，因為瑪利諾是她童年的全世界：「我的人生觀、世界觀、自我價值、人生態度等，就是那12年在紅磚校園裏培育出來的。晚宴上遇到幾十個同級同學。大家都大個女了。我們都是同年紀，即是個個都半百啦。離開校園後各有各的際遇，醞釀了不同的氣質，這些都是大家小時候沒有的。但相隔了那麼多年，即使有些名字不能即時記起，但一碰頭，就彷彿是光倒流，感覺難以形容。」

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瑪利諾校友｜子青：拉着媽媽的手上學彷彿重拾童年

而最令子青喜出望外的是，媽媽竟然答應和她一起出席，她表示：「最初姑媽着我邀請她的時候，我知道她有猶豫。就好似兩年前我回香港回去探母校的時候一樣，能夠『拉着媽媽的手上學去』，彷彿重拾童年。謝謝媽媽願意陪我出席。」

▲ （IG圖片）

母女關係｜母女曾失聯7年傷透心

從文字間不難見到子青重舊情，而且與司棋姐關係良好，但其實兩母女曾試過7年沒有聯絡。曾經歷兩度失敗婚姻的司棋姐，在1971年與法醫官葉志鵬結婚，3年後誕下子青，但在1989年發現老公有第三者而離婚，當時女兒選擇跟爸爸生活，對於女兒這個決定，後來司棋姐接受好友黎燕珊訪問時，曾坦言傷心欲絕：「當時我坐移民監，囡囡同爸爸喺香港，我哋相處時間少，加上我對阿女管教一直比較嚴，所以小朋友好正常想跟爸爸。」

自此兩母女有7年時間完全沒有聯絡，至1997年，子青放棄跟隨爸爸，並主動行出第一步，致電媽媽並慢慢重建母女關係，2016年兩人還一起參與奇妙電視節目《帶阿媽去旅行》，成為無所不談的母女。

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母女關係｜母女同歷兩段失敗婚姻

現年50歲的葉子青也跟媽媽一樣，曾歷兩段失敗婚姻，她於2001年與圈外人展開第一段婚姻，惜維持4年便結束，離婚兩年後她再與多倫多第一台的助理總經理黃安信結婚，這段婚姻維持8年，最後因彼此生活節奏不同而分開，之後便認識現任從事攝影工作的丈夫，正式展開第三段婚姻，媽媽司棋姐也一路見證女兒的感情路。

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