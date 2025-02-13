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情人節｜PIX3L銅鑼灣大派玫瑰花 Marco：買黃金為伴侶保值

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熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

六福珠寶於昨日元宵節正日在銅鑼灣羅素街門店舉行「六福珠寶元宵節『冰‧鑽愛心』」活動，人氣男子組合 PIX3L 成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）擔任星級嘉賓。

三子與現場粉絲進行互動及大派浪漫玫瑰花，以別開生面的方式為情人節活動率先預熱。 

PIX3L 三子均佩戴六福珠寶如鑽石般閃耀的「冰‧鑽光影金」時尚黃金首飾隆重登場，盡顯時尚魅力。

PIX3L 分享最新動向及挑選情人節禮物的心得，三子均異口同聲表示象徵愛與承諾的珠寶首飾是傳情達意的理想之選。
適逢活動於元宵佳節正日進行，大會特別安排三位幸運粉絲與 Phoebus、George 及 Marco 進行猜燈謎遊戲，把現場氣氛推向高峰。PIX3L 更親自頒發名貴鑽飾及附有親筆簽名的浪漫玫瑰花予三位粉絲及合照留念。 

PIX3L 向現場粉絲派發玫瑰花作為紀念品，大派粉絲福利，讓活動在洋溢甜蜜與歡樂的氣氛中圓滿結束。 

Marco@PIX3L 表示：「情人節禮物是愛侶之間的專屬信物。送上以炫彩工藝製作的六福珠寶『冰‧鑽光影金』黃金首飾，代表着一份時刻相伴的心意，讓女生展現品味與自信，而且黃金更可以保值，絕對是別具心思的完美禮物。」

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