嚴重意外｜西班牙集訓受重創　18歲內地足球新星腦死亡

【足球／腦死 ／重傷／西班牙】集訓期間發生致命意外！18歲北京國安U19梯隊球員郭嘉璇周二（11日）於西班牙集訓期間受重傷，送院後被判定為腦死亡，其兄事後於社交平台上發文求助，斥責北京足協和北京國安足球俱樂部未有妥善處理後續救治及賠償事宜，甚至阻止消息流出，直言：「誰能不心寒？」北京足協事翌日向媒體確認事件，相關回應再惹質疑。

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郭嘉璇胞兄日前於社交平台小紅書發文曝光事件，帖文中分享了一張郭嘉璇躺在病床上插喉的照片，指弟弟在一場由北京足協舉辦的足球比賽中，受對方球員的膝蓋擊中頭部昏迷，緊急送院後證實顱內出血過多，生命受到嚴重威脅。一家人被告知噩耗後，其父立即聯絡北京足協及北京國安足球俱樂部領導安排簽證趕往西班牙。

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嚴重意外｜曾承諾負擔後續治療費用 簽諒解書後突然改口

到達當地後，其父被告知郭嘉璇已確診腦死，據當地法律需要對其進行屍檢，以追究主辦方北京足協責任，惟家屬希望可將郭嘉璇帶回中國繼續搶救，以博一線生機，痛心表示當時父親「跪在地上給醫生磕頭，拋下了所有的尊嚴，感動了西班牙的醫生」，才能避免拔喉、可運送回國尋求治療。而北京足協及北京國安足球俱樂部當時向他們協商，承諾可為郭嘉璇後續治療負責到底，但要求其父簽署一份諒解書交予西班牙，承諾不追究主辦方責任。

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不料其父遞交諒解書後，北京足協及北京國安足球俱樂部卻改口稱只負責西班牙當地治療及轉運回國費用，回國後治療費用需由雙方共同承擔、賠償問題則之後再商議，或交由北京法院解決，嘆指如今「全家現在已經被逼到絕境了」，因此才決定於網上求助。

郭嘉璇胞兄續指，當地醫生曾向家人透露，指郭嘉璇到院時已經因大腦缺氧而腦死，因此質疑弟弟受傷後，主辦方送弟弟到院前到底做了哪些急救，同時認為北京足協和北京國安足球俱樂部本向他家人承諾的保障卻不了了之，怒斥：

在比賽中出了這麼嚴重的意外事故都得不到後續的保障，以後中國足球還有誰敢踢？誰能不心寒？

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嚴重意外｜北京足協回應事件

相關帖文在網上引起巨大迴響，一名體育博主「清蒸樹袋熊」亦隨即發文透露，指京市足協在此次出征西班牙的訓練中，並未給球員購買全額運動意外保險，而是以普通旅遊保險代替，北京市足協更未在出事後第一時間發布官方公告，甚至要求西班牙俱樂部刪掉帖子，同時對球隊教練組、所有球員下達嚴格封口令，又強調事發後，北京國安積極聯繫專家會診，並為郭嘉璇父親辦理簽證前往西班牙，竭盡所能幫助，但「某些團體卻在絞盡腦汁不讓發聲，意欲何為？」

據《南方都市報》報道，北京足協事後於2月12日回應媒體，解釋事發後，北京足協和俱樂部第一時間進行了急救，醫療直升機五分鐘抵達現場，後續將詳情公告，而保險問題及後續責任歸屬則未有給出明確答覆，被問及是否確認為球員購買了全額運動意外保險，對方則具體回答，只強調目前與家屬達成一致，將郭嘉璇帶回國內繼續救治。

資料來源：小紅書@大琪 呀哈比比、微博@清蒸樹袋熊、南方都市報

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