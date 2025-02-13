預防流感｜本港流感高峰料持續至4月　醫生教10招「職場自保術」傳播率大降60%

【流感高峰期／傳染病／流感／辦公室／自保/傳播】一日下來辦公室越坐越翳焗，感覺快要生病似的。有研究指出，只要與帶病同事面對面對話15分鐘，恐怕會增加生病風險近5倍！台灣有醫生為此建議10招職場自保術，隔絕病毒超過60%之餘，亦能保持公司生產力。

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預防流感｜防流感辦公室必備10招

台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁發文，指出流感高峰期期間，辦公室內的病毒傳播風險大幅上升，影響打工仔健康。他引述過往研究指出，如生病同事在未有戴口罩的情況下，與其他同事對話15分鐘，傳染病毒的風險比起戴口罩高出4.7倍之多。而且，有實驗證明，開窗通風可降低82%的氣溶膠病毒濃度，但礙於天冷和辦公室裝修，未必能夠經常開窗保持空氣流通。故此，他建議10招讓打工仔自保，正值流感高峰期仍能保衛健康：

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1. 每日清潔消毒

黃軒指出，辦公室大樓內有很多傳播黑點，如門柄、電梯按鈕、影印機、茶水間設備等，故此建議最好每天在同事上班前，先將這些位置用含75%酒精或稀釋漂白水擦拭，並每2小時持續清潔。回到個人座位後，桌上的鍵盤、滑鼠等個人設備，建議常使用消毒濕紙巾擦拭清潔。

2. 空氣流通管理

辦公室的中央冷氣可加裝HEPA濾網，並每月清潔更換。辦公室宜每小時開窗通風10-15分鐘，降低病毒懸浮濃度。上述安排適用於20人以下的中小型辦公室，每區通風15分鐘交替進行。透過分階段調整通風（窗戶）與設備輔助（電暖器），可實現通風效率達標率90%，同時員工的冷風投訴率下降65%。詳細做法如圖：

窗A：電扇「朝外」放置，將室內空氣強制排出；電扇距離窗戶0.5-1公尺，傾斜15度角「向上」提升排氣效率

窗B：開啟1/3窗面引入新鮮空氣；冬季可將窗B改開「上緣縫隙」，讓冷空氣先與天花板的暖空氣混合後再下沉

3. 佩戴口罩

黃軒建議平日在茶水間、會議室等人流密集區域佩戴外科口罩。如有同事咳嗽，建議改用N95口罩，加強防護。除下口罩時避免觸摸口罩外層，脫下後立即洗手。

4. 手部衛生

勤洗手，尤其是接觸公共物品後和進食前必須用「七步洗手法」清潔20秒，最理想是隨身攜帶酒精搓手液，就算在用水洗手時亦可隨時潔手。

5. 分流上班制度

這個方法在新冠疫情最嚴峻時曾沿用，公司可考慮「AB班輪班制」或「彈性工時」，減少辦公室人數密度。此外，涉及多人的重要會議可改為以視訊形式進行，如需開實體會議，盡量控制在30分鐘內，並建議出席同事戴口罩開會，避免飛沫傳播病毒。

6. 桌面防疫屏障

辦公室空間有限，有時與相鄰同事相隔很近，故此加裝透明隔板可以阻擋飛沫直接傳播活交叉感染，就算鄰座生病亦能夠阻擋病菌散播範圍。此外，亦建議使用個人文具，避免借用他人原子筆、釘書機等物品。

7. 症狀監測機制

流感高峰期期間，黃軒建議公司可每日進入辦公室前先量測體溫，若出現發燒（≥37.5°C）或咳嗽，應回家休息。公司亦可以放置免費流感快測棒，如同事懷疑自己有症狀，可以先行檢測。

8. 疫苗接種

黃軒認為，適逢流感高峰期將至，每年秋季可以補助員工接種流感疫苗，讓公司內部的群體免疫力需達至70%以上，方可有效降低中招風險。

9. 群聚感染處理

萬一單日內在同一辦公室內有超過3人確診，黃軒建議辦公室應立即啟動「消毒程序」全面清潔辦公室，最理想是一同安排同事在家工作3日，降低在同一辦公室內交叉感染的情況。公司後續亦應跟進確診同事的病情，追蹤其「發病前48小時」的接觸史，通知相關人員自主健康管理。

10. 防疫物資儲備

公司應常備「緊急防疫箱」，內含備用口罩、血氧機、退熱貼，並定期檢查效期。詳細防疫工具清單如圖：

黃軒強調，要降低病毒傳播率是要靠群體共同努力，增強大家的防疫意識方可有效。他指出，透過上述系統性防護策略，可將辦公室流感傳播率降低60%-90%，同時維持正常工作效率。

流感肆虐｜8大高危人士容易感染流感

本港家庭醫生林永和醫生接受訪問時指出，一般來說每年會有2個季節會爆發流感，街上會有很多人患傷風感冒，稍一不慎就會容易感染。若衛生意識不足，容易感染病毒，如兒童、長者等屬於高危族群。此外，若經常身處於高風險環境工作，如院舍職員、醫護人員等，同樣需要做好個人衛生，避免生病：

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預防流感｜預防5大貼士

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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預防流感｜拆解流感3大類型

呼吸系統專科醫生吳健聰醫生指流感屬於流行性病毒感染，假如病人未曾注射流感疫苗，通常會發高燒、頭痛、嚴重骨骹痛、肌肉痛等病徵，相較傷風感冒，流感嚴重性，包括併發症、死亡率及傳染性，都遠比傷風病症更多。

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同場加映：轉季感冒｜10種能夠緩解感冒不適的飲食

若不幸病倒後，如何可以加速痊癒？英國《每日電訊報》合集營養師意見，綜合10種能夠緩解感冒不適，有助對抗感冒症狀，加速身體復原的食物：

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轉季感冒｜5種感冒時不適合的飲食

營養師亦綜合出5種感冒時不適合的飲食，當中包括咖啡和含糖的運動飲料，

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