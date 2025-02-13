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糖上癮｜瞓得唔好恐是「糖中毒」　醫生列10題自測中3點要小心【附5招無痛戒糖】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

不少人有睡眠問題，有醫生就指出失眠有可能是攝取過量糖分導致「中糖毒」。

【失眠／糖分／糖上癮／戒糖】不少都市人也有睡眠問題，但原來失眠有可能是攝取過量糖分導致「中糖毒」！有醫生就列出10條題目供市民自測，一旦符合3點以上，恐怕已經是糖上癮的「螞蟻人」，務必提高警覺。

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Sick問識答
Sick問識答｜性格沉鬱常失眠恐情緒亮紅燈 臨床心理學家教1招正視陰暗面

台灣減重專科暨小兒內分泌科醫生王律婷，日前於初日診所Facebook專頁發文，解釋「糖到底多可怕」；她表示，進食糖分會使大腦釋放多巴胺，從而讓人感到心情愉悅，然而這也是造成人們對糖上癮的關鍵因素。

她續指，睡眠不足會導致壓力大，令人更渴望攝取精緻澱粉和高糖分的食物，而這類食物會促使人體迅速分泌胰島素、使血糖快速下降，並刺激壓力荷爾蒙分泌，導致睡眠品質再度惡化，最終進入惡性循環。

糖上癮｜10題自測是否「糖上癮」　中3點以上要小心

那麼，人們該如何判斷自己是否已經「糖上癮」？王律婷就列出以下10條題目供市民自測，一旦符合超過3點就要小心。

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  • 1.常於餐後或睡前想來份甜點
  • 2.壓力大／情緒不佳時想攝取甜食
  • 3.常在不知不覺中吃完一包餅乾
  • 4.注意力難集中
  • 5.出現頭痛頻率高
  • 6.常選擇含糖飲料
  • 7.想戒糖卻沒有成功過
  • 8.總有許多理由攝取甜食
  • 9.情緒起伏很大
  • 10.吃甜食時會有愧疚感

    • 王律婷指，愛吃甜食除了會引致發胖、失眠、心情差等問題外，身體亦會因為大量攝取高油高鹽的加工食品而產生自由基，誘發發炎反應，繼而產生各種疾病。她進一步解釋，糖毒會增加壓力荷爾蒙分泌，而營養不均衡的飲食亦容易導致人體缺乏色胺酸、鎂等營養素，影響睡眠穩定；糖毒還會使人的食慾素水平下降，影響睡眠週期，加上血糖波動大，令人難以進入深度睡眠。

    此外，糖毒也會引起身體不適，包括胃灼熱、胃酸倒流等問題，而這些問題同樣會破壞入睡時間及睡眠品質。

    糖上癮｜5原則無痛戒糖

    要恢復身體健康，戒糖是必然的選擇，但又該如何實行 ?王律婷就分享以下5個原則，幫助市民無痛戒糖。

    1. 了解適合自己的食物份量：維持飽足感，避免經常想進食

    2. 避免代糖食物：代糖雖為零熱量，但仍會影響胰島素分泌，且具有甜味，令人難以戒除糖癮

    3. 利用替代品：可選擇堅果、紫菜、黑朱古力食物等取代高糖食品

    4. 培養檢視食品成分的習慣：檢視食品是否有額外添加糖或代糖，有意識地選擇食物

    5. 適度紓壓：建議可外出散步、培養運動習慣、按摩或建立穩定的睡眠規律

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    資料來源：Facebook@初日診所

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