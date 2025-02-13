糖上癮｜瞓得唔好恐是「糖中毒」　醫生列10題自測中3點要小心【附5招無痛戒糖】

▲ 不少人有睡眠問題，有醫生就指出失眠有可能是攝取過量糖分導致「中糖毒」。

【失眠／糖分／糖上癮／戒糖】不少都市人也有睡眠問題，但原來失眠有可能是攝取過量糖分導致「中糖毒」！有醫生就列出10條題目供市民自測，一旦符合3點以上，恐怕已經是糖上癮的「螞蟻人」，務必提高警覺。

最新影片：

台灣減重專科暨小兒內分泌科醫生王律婷，日前於初日診所Facebook專頁發文，解釋「糖到底多可怕」；她表示，進食糖分會使大腦釋放多巴胺，從而讓人感到心情愉悅，然而這也是造成人們對糖上癮的關鍵因素。

她續指，睡眠不足會導致壓力大，令人更渴望攝取精緻澱粉和高糖分的食物，而這類食物會促使人體迅速分泌胰島素、使血糖快速下降，並刺激壓力荷爾蒙分泌，導致睡眠品質再度惡化，最終進入惡性循環。

糖上癮｜10題自測是否「糖上癮」 中3點以上要小心

那麼，人們該如何判斷自己是否已經「糖上癮」？王律婷就列出以下10條題目供市民自測，一旦符合超過3點就要小心。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10 1.常於餐後或睡前想來份甜點 2.壓力大／情緒不佳時想攝取甜食 3.常在不知不覺中吃完一包餅乾 4.注意力難集中 5.出現頭痛頻率高 6.常選擇含糖飲料 7.想戒糖卻沒有成功過 8.總有許多理由攝取甜食 9.情緒起伏很大 10.吃甜食時會有愧疚感

王律婷指，愛吃甜食除了會引致發胖、失眠、心情差等問題外，身體亦會因為大量攝取高油高鹽的加工食品而產生自由基，誘發發炎反應，繼而產生各種疾病。她進一步解釋，糖毒會增加壓力荷爾蒙分泌，而營養不均衡的飲食亦容易導致人體缺乏色胺酸、鎂等營養素，影響睡眠穩定；糖毒還會使人的食慾素水平下降，影響睡眠週期，加上血糖波動大，令人難以進入深度睡眠。

此外，糖毒也會引起身體不適，包括胃灼熱、胃酸倒流等問題，而這些問題同樣會破壞入睡時間及睡眠品質。

糖上癮｜5原則無痛戒糖

要恢復身體健康，戒糖是必然的選擇，但又該如何實行 ?王律婷就分享以下5個原則，幫助市民無痛戒糖。

1. 了解適合自己的食物份量：維持飽足感，避免經常想進食

2. 避免代糖食物：代糖雖為零熱量，但仍會影響胰島素分泌，且具有甜味，令人難以戒除糖癮

3. 利用替代品：可選擇堅果、紫菜、黑朱古力食物等取代高糖食品

4. 培養檢視食品成分的習慣：檢視食品是否有額外添加糖或代糖，有意識地選擇食物

5. 適度紓壓：建議可外出散步、培養運動習慣、按摩或建立穩定的睡眠規律

更多相關報道：低糖乳酪推介｜乳酪不一定含益生菌 營養師教分4類乳酪推薦16款低糖低卡之選

同場加映｜16款低糖低卡乳酪推介

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

資料來源：Facebook@初日診所

更多相關內容：

養生陷阱｜藥劑師自揭「絕對不吃」3類保健品 一款隨時糖分超標及中毒

超市大搜查｜27款穀物早餐糖分大比拼 營養師推介3款較低糖健康之選

超市大搜查｜含活性益生菌助改善腸道健康 營養師推薦16款低脂／低糖／高蛋白乳酪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5