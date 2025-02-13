明星育兒｜張寶兒2千呎豪宅後花園裝私家韆鞦　安排袁咕碌玩韆鞦：可以訓練BB前庭

▲ 張寶兒為愛兒準備「私家韆鞦」。（小紅書截圖）

【張寶兒/袁偉豪/袁咕碌】富貴港姐張寶兒於2020年與袁偉豪結婚，婚後誕下一子袁咕碌，轉眼寶貝仔已1歲多，不時於社交網分享湊仔日常的張寶兒，日前跟老公袁偉豪於家中為愛兒組裝「私家韆鞦」。

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張寶兒於小紅書上載短片，見她於2千呎豪宅的後花園組裝韆鞦，她笑說：「幫袁咕碌﻿砌工程呀」，在旁的袁偉豪問道：「呢個媽媽又唔知買咗咩返來？」

▲ 張寶兒為愛兒準備「私家韆鞦」。（小紅書截圖）

袁偉豪兒子丨盪韆鞦可訓練前庭

寶兒即解釋：「因為袁咕碌﻿長大咗，唔再玩轉轉陀螺，我想畀個韆鞦佢玩，不過我地屋苑無韆鞦，所以就買了回來。」，暖爸袁偉豪落手落腳幫忙，寶兒不忘讚老公：「好好，爹爹每一次都會幫手」

當韆鞦組裝完畢，寶兒安排兒子試玩兼說：「呢個係韆鞦來的，swing swing」，不過袁咕碌似乎不太喜愛這新玩意，玩不夠半分鐘就哭起來，儘管之後袁偉豪叫老婆讓兒子試多次，但袁咕碌也喊喊拒絕。

之後寶兒說：「點知咁辛苦砌完之後，佢唔理我，希望袁咕碌之後會嘗試玩，因為對訓練前庭好有幫助。」

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袁偉豪兒子丨前庭覺發展影響語言能力

「大腦前庭覺系統」是一個頗重要的感官系統，其實BB於母體時，已感受到母親日常生活中的移動、走動和搖擺，不知不覺間已刺激著BB的前庭覺。

前庭覺是透過內耳傳達關於重力、平衡、空間和動作的訊息，發展不良的小孩可能會走路以及目光不穩，對小孩閱讀、抄寫、坐下來以及轉圈均帶來障礙。

此外中樞神經系統貫穿前庭覺，因而影響右腦的思考，甚至導致語言發展障礙，故前庭覺對兒童發展異常重要。

▲ 張寶兒跟袁偉豪育有一子。（取自instagram）

袁偉豪兒子丨15種助前庭系統發展遊戲

作家陳婧的著作《七感遊戲教養 》中曾提及15 種助強化大腦前庭系統

的遊戲：

1. 抱著孩子在搖搖椅上說故事。

2. 安撫孩子時，可輕微地左右搖晃，或做旋轉的動作。

3. 多去公園玩盪鞦韆、溜滑梯、蹺蹺板。

4. 帶孩子去騎馬、騎腳踏車、溜滑板、玩飛盤。

5. 在公園玩單槓，上下翻轉。

6. 坐或趴在運動球上跳動或左右搖擺。

7. 在搖動中抓取東西，或進行投球的練習。

8. 多多練習走平衡木，或跳彈跳床。

9. 在地上做前滾或後翻的動作。

10. 可嘗試短時間倒立。

11. 從草原斜坡上滾下去。

12. 滾棉被（側滾），讓自己被棉被包裹起來；接著，滾出棉被外，釋放自己。

13. 在地板上用粉筆畫格子，讓孩子玩跳房子。

14. 讓大孩子嘗試頭部不停變換位置的遊戲，例如：兒童雲霄飛車、咖啡杯、充氣滾輪。

15. 在家中布置紅外線網，讓孩子穿越，成為一個稱職的小特務。

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