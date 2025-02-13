明星育兒｜張寶兒2千呎豪宅後花園裝私家韆鞦 安排袁咕碌玩韆鞦：可以訓練BB前庭
撰文： 游艾維
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【張寶兒/袁偉豪/袁咕碌】富貴港姐張寶兒於2020年與袁偉豪結婚，婚後誕下一子袁咕碌，轉眼寶貝仔已1歲多，不時於社交網分享湊仔日常的張寶兒，日前跟老公袁偉豪於家中為愛兒組裝「私家韆鞦」。
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張寶兒於小紅書上載短片，見她於2千呎豪宅的後花園組裝韆鞦，她笑說：「幫袁咕碌砌工程呀」，在旁的袁偉豪問道：「呢個媽媽又唔知買咗咩返來？」
袁偉豪兒子丨盪韆鞦可訓練前庭
寶兒即解釋：「因為袁咕碌長大咗，唔再玩轉轉陀螺，我想畀個韆鞦佢玩，不過我地屋苑無韆鞦，所以就買了回來。」，暖爸袁偉豪落手落腳幫忙，寶兒不忘讚老公：「好好，爹爹每一次都會幫手」
當韆鞦組裝完畢，寶兒安排兒子試玩兼說：「呢個係韆鞦來的，swing swing」，不過袁咕碌似乎不太喜愛這新玩意，玩不夠半分鐘就哭起來，儘管之後袁偉豪叫老婆讓兒子試多次，但袁咕碌也喊喊拒絕。
之後寶兒說：「點知咁辛苦砌完之後，佢唔理我，希望袁咕碌之後會嘗試玩，因為對訓練前庭好有幫助。」
袁偉豪兒子丨前庭覺發展影響語言能力
「大腦前庭覺系統」是一個頗重要的感官系統，其實BB於母體時，已感受到母親日常生活中的移動、走動和搖擺，不知不覺間已刺激著BB的前庭覺。
前庭覺是透過內耳傳達關於重力、平衡、空間和動作的訊息，發展不良的小孩可能會走路以及目光不穩，對小孩閱讀、抄寫、坐下來以及轉圈均帶來障礙。
此外中樞神經系統貫穿前庭覺，因而影響右腦的思考，甚至導致語言發展障礙，故前庭覺對兒童發展異常重要。
袁偉豪兒子丨15種助前庭系統發展遊戲
作家陳婧的著作《七感遊戲教養 》中曾提及15 種助強化大腦前庭系統
的遊戲：
- 1. 抱著孩子在搖搖椅上說故事。
- 2. 安撫孩子時，可輕微地左右搖晃，或做旋轉的動作。
- 3. 多去公園玩盪鞦韆、溜滑梯、蹺蹺板。
- 4. 帶孩子去騎馬、騎腳踏車、溜滑板、玩飛盤。
- 5. 在公園玩單槓，上下翻轉。
- 6. 坐或趴在運動球上跳動或左右搖擺。
- 7. 在搖動中抓取東西，或進行投球的練習。
- 8. 多多練習走平衡木，或跳彈跳床。
- 9. 在地上做前滾或後翻的動作。
- 10. 可嘗試短時間倒立。
- 11. 從草原斜坡上滾下去。
- 12. 滾棉被（側滾），讓自己被棉被包裹起來；接著，滾出棉被外，釋放自己。
- 13. 在地板上用粉筆畫格子，讓孩子玩跳房子。
- 14. 讓大孩子嘗試頭部不停變換位置的遊戲，例如：兒童雲霄飛車、咖啡杯、充氣滾輪。
- 15. 在家中布置紅外線網，讓孩子穿越，成為一個稱職的小特務。
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