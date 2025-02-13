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結業潮｜大埔70年老字號蔡潤記無預警結業　堅持手打魚蛋3大名物成絕響

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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大埔70年老字號蔡潤記無預警結業！

【結業潮/蔡潤記/老字號/大埔】屹立大埔逾70年老字號的蔡潤記，自農曆年前以來未見開舖，傳聞無預警下悄悄離場。據悉，店主曾在1月下旬承認將光榮結業的消息，令不少熟客感到惋惜。

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蔡潤記粉麵店｜大埔區打卡地標

這家位於大埔墟東昌街的老字號粉麵店，自1950年代由潮州的蔡木柔先生創立以來，已經走過了超過70年的歷史。如今的老闆楊先生在80年代初接手，店內的每一磚一瓦都散發著濃厚的懷舊氣息，成為了大埔區的一個重要地標。

蔡潤記粉麵店｜疑似負責人宣布結業消息

最近有關蔡潤記結業的消息在網上傳開，惹起網民熱議。有多名網民在社交媒體上表示，農曆新年後，蔡潤記一直未見開業。據悉，店舖人員曾在1月下旬與食客對談時，承認將光榮結業的消息，「阿妹，我哋做埋今日唔做啦！個個都老咯」，當時亦有食客埋單都同老闆講：「後會有期！」。

而Facebook上一名疑似店舖負責人的楊姓用戶，昨日（12日）宣布結業消息，發文稱「天下無不散之筵席，多謝街坊朋友多年支持，各位保重，江湖再見，蔡潤記全體仝人Byebye你條尾」。

蔡潤記粉麵店｜四大老字號相繼結業

不少街坊回憶起數十年前第一次光顧時，魚蛋粉的售價僅為$10，如今老店在無預警下悄悄離場，讓街坊相當不捨。大埔區的四大老字號食店，如潮和興、華輝、蔡潤記及陳漢記，近年來相繼結束營業，街坊稱︰「執完一間又一間。」。

有網民更稱從小食到大，「好記得要自己開支裝汽水，細個果陣覺得好好玩；我仲帶我仔嚟食，我又教佢開汽水。」，「由17蚊碗食到38蚊碗，每星期都會去食，每次埋單，企堂呀哥都特登問我幾錢，要我自己計，計錯咗就會俾佢窒兩句，計啱就會話全中！不過冇獎前日我有去食呀！隔離枱呀叔有講話最後一日，我以為係啲伙記同佢講笑咋...接受唔到，食蔡潤記係我每星期最開心嘅事之一」。

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蔡潤記粉麵店｜堅持傳統工藝

蔡潤記專營港式粉麵，食客可以透過玻璃窗觀賞到老師傅的製作過程，這種傳統的手工藝已買少見少，相當有人情味。店內的招牌菜式包括魚片魚蛋粉，使用新鮮魚肉手工製作的魚蛋，口感彈牙，每日產量有限，經常在下午兩點前就售罄。

另外，蔡潤記的牛腩麵亦十分有名，牛丸口感爽口，搭配濃郁的腩汁，讓人回味無窮。還有鬆化炸魚皮，外脆內嫩，深受食客喜愛。這些菜式以其獨特的風味和精湛的製作工藝，吸引了無數街坊和外地遊客的光臨。

資料來源：Sewin Tang＠Facebook、Lisa Yeung＠Facebook、香港魚蛋粉關注組@Facebook

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