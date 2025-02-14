情人節餐廳｜港男專程回港與妻子共度情人節　提前1個月訂位餐廳突然改時間

▲ 港男專程回港與妻子共度情人節，提前1個月訂位餐廳突然改時間，餐廳咁解釋……

【情人節 / 餐廳 / 情侶】節日計劃外出用餐通常需要提前訂位，以免跑空。然而，有人在Facbook「茶餐廳及美食關注」群組發帖，指其早在1個月前便向餐廳預訂情人節讓日用餐，亦得到店方確認，近日卻突然收到通知指其須更改用餐時間。

樓主對此極度不滿，認為其一早預訂卻突遇變故，無奈感慨「終於明白香港餐飲業為何低迷」。

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情人節餐廳｜提前1個月訂位突然要求改時間

樓主於在1月16日向中環一間餐廳預訂情人節當晚6時30分的位置，並得到了店方確認。惟半個月後突然收到店方通知，告知樓主情人節當晚將分時段接待客人，要求其重新選擇到店時間，分別是晚上5時至6時50分、7時至8時50分、9時至10時50分，其中最接近樓主原計劃的7時至8時50分時段已滿客。

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店方表示，「由於當日客人人數眾多，我們會分3個時段；因7點入座時段已滿，請重新選擇時段，謝謝」；同時，告知情人節當日只提供「情人節套餐」。樓主表示不解，便詢問「我是很早預約6時30分的，為什麼我要重新選擇時段？其他人比我還早預約？」、「我相信其他人沒那麼早預約」，而店方則解釋道，「由於客人眾多，為了給所有客人更好及更舒適環境，公司需要進行分段，精勤諒解」。

情人節餐廳｜專程回港過節

樓主表明自己是專程從美國飛回香港，與妻子慶祝在港第一個情人節，質疑「你們不覺得安排失當嗎？」，店員明白情況後表示願為其查詢是否可以安排7時時段，不過要翌日才能回覆；樓主則表示「卻了我一個客人，你們也不會執歷」，要求取消訂位。

樓主表示自己將此事發布至網絡並非公審，而是感嘆「終於明白香港餐飲業為何低迷，有些餐廳不懂裝懂，所謂待客之道」，而且全程並未表達歉意。

情人節餐廳｜網民：餐廳冇信用

此事引起網民熱議，認為這種餐廳做法欠妥，「冇信用、冇規矩、冇溝通」、「未食先勞氣，唔好去受罪」、「餐廳如果真係決定要喺2月14日，分3個時段招待客人，1月8日應該確認你嘅booking嘅時間，應該一早通知，你亦有權決定接唔接受，而唔係當時確認咗6：30嘅booking，到依家至突然通知要分時段，迫你揀其他時間」。

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