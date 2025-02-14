  • 16°C
香港時間：2025214日 (五) 09:48

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

情人節餐廳｜港男專程回港與妻子共度情人節　提前1個月訂位餐廳突然改時間

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

港男專程回港與妻子共度情人節，提前1個月訂位餐廳突然改時間，餐廳咁解釋……

【情人節 / 餐廳 / 情侶】節日計劃外出用餐通常需要提前訂位，以免跑空。然而，有人在Facbook「茶餐廳及美食關注」群組發帖，指其早在1個月前便向餐廳預訂情人節讓日用餐，亦得到店方確認，近日卻突然收到通知指其須更改用餐時間。

樓主對此極度不滿，認為其一早預訂卻突遇變故，無奈感慨「終於明白香港餐飲業為何低迷」。

泰菜餐廳｜旺角餐廳被質疑虛假食評　食客批：咁玩法玩唔得幾耐

情人節餐廳｜提前1個月訂位突然要求改時間

樓主於在1月16日向中環一間餐廳預訂情人節當晚6時30分的位置，並得到了店方確認。惟半個月後突然收到店方通知，告知樓主情人節當晚將分時段接待客人，要求其重新選擇到店時間，分別是晚上5時至6時50分、7時至8時50分、9時至10時50分，其中最接近樓主原計劃的7時至8時50分時段已滿客。

點擊圖片放大
+3
+2

店方表示，「由於當日客人人數眾多，我們會分3個時段；因7點入座時段已滿，請重新選擇時段，謝謝」；同時，告知情人節當日只提供「情人節套餐」。樓主表示不解，便詢問「我是很早預約6時30分的，為什麼我要重新選擇時段？其他人比我還早預約？」、「我相信其他人沒那麼早預約」，而店方則解釋道，「由於客人眾多，為了給所有客人更好及更舒適環境，公司需要進行分段，精勤諒解」。

情人節餐廳｜專程回港過節

樓主表明自己是專程從美國飛回香港，與妻子慶祝在港第一個情人節，質疑「你們不覺得安排失當嗎？」，店員明白情況後表示願為其查詢是否可以安排7時時段，不過要翌日才能回覆；樓主則表示「卻了我一個客人，你們也不會執歷」，要求取消訂位。

樓主表示自己將此事發布至網絡並非公審，而是感嘆「終於明白香港餐飲業為何低迷，有些餐廳不懂裝懂，所謂待客之道」，而且全程並未表達歉意。

情人節餐廳｜網民：餐廳冇信用

此事引起網民熱議，認為這種餐廳做法欠妥，「冇信用、冇規矩、冇溝通」、「未食先勞氣，唔好去受罪」、「餐廳如果真係決定要喺2月14日，分3個時段招待客人，1月8日應該確認你嘅booking嘅時間，應該一早通知，你亦有權決定接唔接受，而唔係當時確認咗6：30嘅booking，到依家至突然通知要分時段，迫你揀其他時間」。

旺角餐廳｜旺角餐廳天花板驚現老鼠　帶落灰塵加餸引食客恐慌

沙田餐廳｜沙田某餐廳用膳　肉眼扒餐$70埋單變$108店員咁解釋！

殘疾歧視｜殘奧雙金得主何宛淇餐廳食飯被下逐客令　職員：餐廳冇位俾輪椅

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
楊卓娜母女｜楊卓娜母女檔整湯圓迎元宵　15歲豹豹傾愛情觀：她說分手要夠快

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

旺角餐廳｜旺角餐廳天花板驚現老鼠　帶落灰塵加餸引食客恐慌
10:01 2024/10/31
旺角餐廳｜旺角餐廳天花板驚現老鼠　帶落灰塵加餸引食客恐慌
殘疾歧視｜殘奧雙金得主何宛淇餐廳食飯被下逐客令　職員：餐廳冇位俾輪椅
12:23 2024/11/06
殘疾歧視｜殘奧雙金得主何宛淇餐廳食飯被下逐客令　職員：餐廳冇位俾輪椅
沙田餐廳｜沙田某餐廳用膳　肉眼扒餐$70埋單變$108店員咁解釋！
11:33 2024/11/11
沙田餐廳｜沙田某餐廳用膳　肉眼扒餐$70埋單變$108店員咁解釋！
泰菜餐廳｜旺角餐廳被質疑虛假食評　食客批：咁玩法玩唔得幾耐
21:01 2024/11/30
泰菜餐廳｜旺角餐廳被質疑虛假食評　食客批：咁玩法玩唔得幾耐

你可能感興趣

旺角餐廳｜旺角餐廳天花板驚現老鼠　帶落灰塵加餸引食客恐慌
10:01 2024/10/31
旺角餐廳｜旺角餐廳天花板驚現老鼠　帶落灰塵加餸引食客恐慌
殘疾歧視｜殘奧雙金得主何宛淇餐廳食飯被下逐客令　職員：餐廳冇位俾輪椅
12:23 2024/11/06
殘疾歧視｜殘奧雙金得主何宛淇餐廳食飯被下逐客令　職員：餐廳冇位俾輪椅
沙田餐廳｜沙田某餐廳用膳　肉眼扒餐$70埋單變$108店員咁解釋！
11:33 2024/11/11
沙田餐廳｜沙田某餐廳用膳　肉眼扒餐$70埋單變$108店員咁解釋！
餐廳 情人節 中環 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場
大S徐熙媛去世｜汪小菲拋下子女攜老婆離台　S媽改哀傷情緒轉強悍凌晨宣戰：我要上戰場
一路走好丨國際知名女廚Margarita Forés　金鐘酒店房內猝死兒子證死訊 : 感到非常悲痛
一路走好丨國際知名女廚Margarita Forés　金鐘酒店房內猝死兒子證死訊 : 感到非常悲痛
嚴重意外｜西班牙集訓受重創　18歲內地足球新星腦死亡
嚴重意外｜西班牙集訓受重創　18歲內地足球新星腦死亡
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】
對抗流感｜最新研究揭多吃1類食物預防流感重症　醫生力薦這款早餐增強免疫力【附抗流感飲食指南】
英年早逝︱年輕醫生染產志賀毒素大腸桿菌亡　生前呻被上司罵睇症慢好友悲慟發文悼念
英年早逝︱年輕醫生染產志賀毒素大腸桿菌亡　生前呻被上司罵睇症慢好友悲慟發文悼念