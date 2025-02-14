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宅男女神丨前TVB宅男女神赴韓國做醫美打針療程　術後變毀容級恐怖樣

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 情人節 徐熙媛 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 產志賀毒素大腸桿菌 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【陳婉衡/韓國醫美/3日2夜】憑《3日2夜》索爆身材而為人認識，現年34歲的陳婉衡為追求皮膚更佳狀態，早前特意飛往韓國進行醫美療程，並將過程大公開，而且連施針過後的恐怖皮膚狀態亦無懼顯露人前。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜性格沉鬱常失眠恐情緒亮紅燈 臨床心理學家教1招正視陰暗面

陳婉衡(Alycia)近日於IG上載韓國醫美療程短片，並分享前後對比。片中，她先於醫美診所接受諮詢，其後職員再於她的臉上塗上厚厚的潤膚膏。其後，醫生便開始為她先後打了2款分別名為美顏針，過程中，Alycia面露痛苦神情。

施針過後，她再接受名為美容儀去紓緩痛楚再敷了一個面膜，才完成整個療程。術後，她更將剛打完針，仍腫脹非常的素顏皮膚大方示人。慶幸，如此駭人的狀態於翌日便大有好轉，她亦指療程過後，感覺自我皮膚明顯有改善。

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常與圈中閨蜜簡淑兒作伴

陳婉衡（Alycia）與簡淑兒因參選2012年的港姐比賽而認識，其後雙雙加入TVB後因擔任娛樂新聞台主持，2人更為熟絡，是圈中出名的一對好閨蜜

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由肥妹變索女

畢業於昆特侖理工大學的陳婉衡早在6歲隨家人移民到加拿大生活，而且自小身形肥胖，求學時期體重曾高達130多磅，大學畢業後因朋友邀請做瑜伽才對運動產生興趣，亦開始學跳鋼管舞等。Alycia過去接受訪問時指曾盲目節食減肥，拖垮了身體，並很易反彈。自從開始健身、配合健康飲食後，她皮膚光滑不少，並練成馬甲線和蜜桃臀，展現美麗曲線，甚至由「零運動」女生變成健身教練。Alycia在2019年考獲健身教練牌照，現兼職做健身教練，並同時開個人網上頻道當KOL。

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