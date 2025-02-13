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洗羽絨︱天氣回暖收藏厚衣物　專家教5招正確清洗羽絨、忌真空袋收納：減低保暖度

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 17 分鐘前

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熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

天氣回暖收藏厚衣物　專家教5招正確清洗羽絨、忌真空袋收納：減低保暖度

【洗羽絨／羽絨清潔／羽絨收納／羽絨保養】天氣回暖，是時候收起羽絨等厚衣服！不少人會在此前清洗羽絨，正確步驟應是怎樣做？TOPick請教專家，分享5招正確清洗羽絨的方法及收納須知。

最新影片：

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Sick問識答｜性格沉鬱常失眠恐情緒亮紅燈 臨床心理學家教1招正視陰暗面

TOPick早前訪問洗衣商會秘書周漢強，分享了5招正確清洗羽絨服及收納方法：

1. 清洗羽絨服須知

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周漢強表示，大多數羽絨均需要乾洗。若使用水洗的方式，可先把羽絨裝進洗衣袋內，再放入洗衣機清洗；手洗羽絨服則切忌大力洗擦。

至於清洗羽絨的洗劑選擇，周漢強並不建議使用洗衣粉來清洗羽絨，亦不應使用漂白劑和柔順劑；建議使用中性洗衣液。

在清洗之後的乾衣步驟，羽絨在清洗過後需要脫水，之後可以把羽絨放進乾衣機內進行工作。

2. 收納羽絨須知

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周漢強提醒，脫水後的羽絨可以自然風乾，但切忌曝曬。另外，不建議用真空袋把羽絨壓縮後收納，因會減低羽絨的保暖程度。

同場加映：消委會教6招揀選羽絨

揀選羽絨衣，從內至外，都有學問，譬如從標籤所示的含絨量、蓬鬆度、充絨量等。消委會教6大要訣和羽絨冷知識，便可大致掌握如何選購一件保暖的羽絨衣。

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