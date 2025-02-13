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徐熙媛大S去世｜具俊曄情深珍藏大S一物23年後歸還　兩人出門必做1事惜成絕響

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 24 分鐘前

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具俊曄早前曾接受節目訪問時表示，他珍藏了大S一物23年後終於歸還，而兩人出門必做1事，可惜已成絕響。

【徐熙媛/大S去世】2月8日是徐熙媛（大S）的頭七，一些親朋好友受邀來到其家中一起悼念她，而當日亦是大S與丈夫具俊曄結婚3周年的日子，令大眾特別擔心他的心理健康。近日，有網民重溫具俊曄2024年上於節目《脫鞋恢單4MEN》時的影片，當中他提到兩人橫跨廿多年的愛情點點滴滴，而他更透露曾珍藏大S一物多年後歸還，令觀眾深深感受到兩人的緣份是何其地深。

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大S具俊曄｜婚後歸還大S於23年前遺下的一面鏡子

在節目中，具俊曄回憶23年前，大S曾送給自己一件外套並保留至今，他解釋因為是大S送的禮物，所以一直都不捨得扔掉。具俊曄的情深還不止如此，他亦透露23年前大S曾到韓國旅遊，當時對方不小心遺下了一面黑色的小鏡子，而具俊曄則把它好好地保留著，最終於兩人結婚後便把此物歸還給妻子，

當時S表現得極之驚訝乎問道，『這是在哪找到的？』

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大S具俊曄｜大S拍《流星花園》穿上具俊曄送的衣服

其實，兩人的緣份一直從未隔斷，節目中主持人提到得知兩人分手後，大S隨後在出演《流星花園》時，曾穿上具俊曄送的外套，對此他慨嘆地表示，

與大S重逢後，當時我去找了以前的視頻……我看到她穿著我送的衣服，我才知道！如果當時我一早知道，我肯定會嘗試聯繫她。

大S具俊曄｜解釋具母喜歡大S原因：她令我學懂了愛

而具俊曄亦不諱言在大S身上學懂了「愛」及「被愛」，令他更懂得如何去愛家人，「在熙媛身上得到的愛、學到的愛，比較多了，就和母親說了句我從來沒和她說過的『媽媽我愛你』。」而具母也甜蜜的回覆了一句「兒子啊，我也愛你。」所以，這也解釋了為什麼大S如此得到奶奶的愛惜。

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大S具俊曄｜婚後每天在電梯內甜蜜自拍

由於失去了23年時光，所以兩人更珍惜一起的每分每刻，具俊曄透露婚後每一天也會與大S在電梯內甜蜜自拍，從畫面中可見，大S每次也緊貼在丈夫的身旁，有時更把手環抱對方，儘管兩人也戴上了口罩，但也感受到他們的快樂及滿足，可惜這些珍貴的畫面卻成了絕響，令人唏噓不已。

大S具俊曄｜網友心痛具俊曄：他要怎麼辦？

不少網友重看節目，感受到兩人濃濃的愛，實在難以想像具俊曄如何獨活，「前看這個影片沒有這麼震撼，都覺得那些浪漫是理所當然，現在才知道珍惜是多麼不容易～」、「每次出門都會在電梯自拍。天啊！現在她走了，我一個外人都覺得他要怎麼辦？」

同場加映：大S愛情金句

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延伸閱讀：徐熙媛大S去世｜大S生前20大智慧金句　成長/事業/愛情　回顧瀟灑傳奇一生

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