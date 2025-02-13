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情人節2025｜情侶品酒談心以「色」示愛　奔富4色限量版紅酒表心意

休閒消費

發布時間： 23 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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熱門 產志賀毒素大腸桿菌 元朗三代命案 保暖大法 徐熙媛 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

Bin 389 禮盒為「節日系列」的主打單品，以別具一格的「奔富紅」為主調，重新詮釋這款被譽爲「小葛蘭許 (Baby Grange)」的紅酒。

情人節無論在家或在餐廳慶祝，少不免會喝點紅酒助興，Penfolds 奔富酒莊的首席創意合作夥伴 NIGO ，今年親自設計的「Holiday Designed By Nigo 節日系列」限量版禮盒葡萄酒，以4款顏色展示不同口味，讓你以「色」示愛。

日本潮流教父 NIGO 身兼 HUMAN MADE 創意總監和 KENZO 藝術總監，今年為Penfolds 奔富「節日系列」設計的4款觸目禮盒，將於全球各地限時發售。

禮盒設計靈感來自 NIGO 對傳統亞洲織物中，格紋圖案的獨特詮釋。雙色方格圖案象徵著永恆與繁榮，並以橫向與縱向交織的方式呈現於禮盒上，寓意將傳統藝術透過當代作品得以傳承不斷，永無止盡。

NIGO 運用敏銳的設計巧思，將紅色、綠色、藍色與黑色四種節慶色彩融入禮盒中，並以不同顏色代表以下幾款奔富最具代表性的酒款。

1.Penfolds 奔富 Bin 389 赤霞珠切拉子紅葡萄酒: 以別具一格的「奔富紅」為主調，重新詮釋被譽爲「小葛蘭許 (Baby Grange)」的 Bin 389。Bin 389 禮盒為「節日系列」的主打單品，紙材以凹凸紋理工藝特殊處理，讓設計更添玩味及觀賞性。（$798）

2.Penfolds 奔富 Bin 311 莎當妮白葡萄酒: 本系列中兩款圓柱形禮盒中的其中一款，Bin 311 採用充滿異國節慶氣息的綠色格紋圖案設計，為送禮增添奪目色彩。（$498）

Penfolds 奔富 Bin 28 切拉子紅葡萄酒，醒目的藍色作為禮盒主調。

3.Penfolds 奔富 Bin 28 切拉子紅葡萄酒: 醒目的藍色圓柱形禮盒，並以金色燙印點綴，在節慶聚會中絕對是最耀眼的焦點。（$322）

4.Penfolds 奔富 Max's 系列 （共 3 款酒品：切拉子、赤霞珠、切拉子赤霞珠混釀）: 永不過時的經典黑白配色禮盒承載著 Max's 系列中的 3 款紅葡萄酒。（$190）

除了「節日系列」禮盒之外，NIGO 還為了這次合作特別設計出四款日式風呂敷，並與禮盒的配色相互呼應。風呂敷源自 1200 多年前日本奈良時代的文化，為當時用作包裹貨品的一種紡織物。NIGO 設計的「節日系列」風呂敷爲奔富葡萄酒送禮包裝，提供更環保的選擇。

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