情人節2025｜情侶品酒談心以「色」示愛　奔富4色限量版紅酒表心意

▲ Bin 389 禮盒為「節日系列」的主打單品，以別具一格的「奔富紅」為主調，重新詮釋這款被譽爲「小葛蘭許 (Baby Grange)」的紅酒。

情人節無論在家或在餐廳慶祝，少不免會喝點紅酒助興，Penfolds 奔富酒莊的首席創意合作夥伴 NIGO ，今年親自設計的「Holiday Designed By Nigo 節日系列」限量版禮盒葡萄酒，以4款顏色展示不同口味，讓你以「色」示愛。

日本潮流教父 NIGO 身兼 HUMAN MADE 創意總監和 KENZO 藝術總監，今年為Penfolds 奔富「節日系列」設計的4款觸目禮盒，將於全球各地限時發售。

禮盒設計靈感來自 NIGO 對傳統亞洲織物中，格紋圖案的獨特詮釋。雙色方格圖案象徵著永恆與繁榮，並以橫向與縱向交織的方式呈現於禮盒上，寓意將傳統藝術透過當代作品得以傳承不斷，永無止盡。

NIGO 運用敏銳的設計巧思，將紅色、綠色、藍色與黑色四種節慶色彩融入禮盒中，並以不同顏色代表以下幾款奔富最具代表性的酒款。

1.Penfolds 奔富 Bin 389 赤霞珠切拉子紅葡萄酒: 以別具一格的「奔富紅」為主調，重新詮釋被譽爲「小葛蘭許 (Baby Grange)」的 Bin 389。Bin 389 禮盒為「節日系列」的主打單品，紙材以凹凸紋理工藝特殊處理，讓設計更添玩味及觀賞性。（$798）

2.Penfolds 奔富 Bin 311 莎當妮白葡萄酒: 本系列中兩款圓柱形禮盒中的其中一款，Bin 311 採用充滿異國節慶氣息的綠色格紋圖案設計，為送禮增添奪目色彩。（$498）

▲ Penfolds 奔富 Bin 28 切拉子紅葡萄酒，醒目的藍色作為禮盒主調。

3.Penfolds 奔富 Bin 28 切拉子紅葡萄酒: 醒目的藍色圓柱形禮盒，並以金色燙印點綴，在節慶聚會中絕對是最耀眼的焦點。（$322）

4.Penfolds 奔富 Max's 系列 （共 3 款酒品：切拉子、赤霞珠、切拉子赤霞珠混釀）: 永不過時的經典黑白配色禮盒承載著 Max's 系列中的 3 款紅葡萄酒。（$190）

除了「節日系列」禮盒之外，NIGO 還為了這次合作特別設計出四款日式風呂敷，並與禮盒的配色相互呼應。風呂敷源自 1200 多年前日本奈良時代的文化，為當時用作包裹貨品的一種紡織物。NIGO 設計的「節日系列」風呂敷爲奔富葡萄酒送禮包裝，提供更環保的選擇。

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