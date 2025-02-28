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BB改名｜命理師傳授蛇年BB改名禁忌　推介10類好字逢凶化吉

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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命理師傳授蛇年BB改名禁忌，推介10類好字逢凶化吉。

【蛇年/BB改名/名字/生肖】踏入農曆蛇年，不少新手爸媽都希望為自己的「蛇寶寶」改一個好名字，台灣命理師楊登嵙為此給出一份超強「改名攻略」，列出蛇年改名的宜忌。

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BB改名｜蛇年BB改名10類好字

台灣命理專家楊登嵙指，由於每年生肖不同，取名字喜忌當然也大不同。古人言：「賜子千金，不如教子一藝；教子一藝，不如賜子佳名。」名字代表一個人，也無法隨意更換，對終身有重大的影響，所以更不馬虎了事，只要取個好名字，就能事事逢凶化吉，吉上加吉。

楊登嵙建議蛇年BB改名使用以下10類好字，點擊圖片放大看詳情：

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蛇年BB改名建議用字：

1. 牛：三合，部首有牛、二、士、亞、次，例如「生、星、特、芸、志、嘉」。

2. 雞：三合，部首有酉、鳥、羽、西、奚、十、非，例如「醇、鳳、鴻、栩、茜、溪、博、翡」。

3. 馬：三會，部首有馬、火、灬、竹，例如「駿、騏、篤、杰、熙、照」。

4. 羊：三會，部首有羊、未、八，例如「善、義、群、祥、茉」。

5. 寶蓋：如同房子住，代表安定、保護，部首有宀、冖、門、入、夂，例如「宣、富、家、宜、安、閎、合、逢」。

6. 洞穴：有洞穴可鑽，如同房子住，代表安定、保護，部首有口、囗，例如「怡、和、合、蓉、官」。

7. 柵欄：得地有地方住，部首有曲、冊，例如「姍、典、侖、倫」。

8. 得食：代表有得吃，部首有心、肉、月、忄，例如「芯、惠、勝、怡」。

9. 彩衣：龍袍加身，升格為龍，部首有彡、爫、巾、糹，例如「彩、帆、紳、彬」。

10. 冠冕：頭角崢嶸，與彩衣同，例如「尚、業、癸、常、緣、慈」。

BB改名｜蛇年BB改名7大禁忌

楊登嵙提醒，蛇年BB改名忌用7類字，點擊圖片放大看詳情：

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蛇年BB改名忌用字：

1. 豬：正沖，部首有亥、豕，例如「核、家、豪、緣、象」。

2. 虎：六害，部首有虎、三、山、丘、寅、風、艮、年、屯、爭，例如「彪、盧、瑞、岳、演、楓、嵐、良、郎、純、淨、靜」。

3. 人：遇人有危險，部首有人、亻、彳，例如「仁、佳、信、偉、依、傑」。

4. 日：蛇喜夜行，白天日月正沖，有危險，部首有日、光，例如「昇、昌、昱、明、照、晃」。

5. 忌有腳：畫蛇添足，多此一舉，徒勞無功、受阻、受累，部首有又、八、ㄙ、ㄦ，例如「文、友、淑、典、興、見、亮」。

6. 不得食：代表看得到，吃不到，部首有米、豆、禾、艸，例如「益、登、秀、豐、和、蓁」。

7. 刀：是武器，代表威猛，具攻擊性，但身體容易受傷、病痛，部首有刀、刂、匕、戈、斤、爿、矛，例如「利、楷、柔、新、欣、麗」。

而從天干地支紀年法與五行角度來看，每一年份皆對應着特定五行，2025年因正月初六與臘月時分各自迎來2次立春，也被稱為雙春年，加上對應五行屬金，象徵著富貴吉祥，堪稱是百年難遇的好年份。

楊登嵙表示，2025年出生的寶寶將有金運傍身，未來充滿無限可能，若是能取一個好名字，相信更是錦上添花一，輩子順風順水。

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