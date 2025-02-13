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工業意外｜棚架意外惹業界關注　勞工處指欠安全設計及涉任意改動

社會

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建造業議會建造安全專責委員會主席王紹恆（資料圖片）

本港早前發生多宗竹棚工業意外，建造業議會今日（13日）舉辦竹棚安全及守則研討會，加強業界安全意識，預防事故發生。

建造業議會建造安全專責委員會主席王紹恆表示，過去一年，業界發生與竹棚有關的不同意外。上月發生的一宗意外牽涉許多工友受傷，引來業界及社會關注。亦有大型建築項目的竹棚倒塌、有興建及拆卸中竹棚的工友從高處墮下，他強調，竹棚必須由專業工程師設計，當改動或拆卸竹棚均要受訓練工人負責，定期由合資格人士直接監督。

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另外，香港不時出現極端天氣，在風季雨季之前及之後，必須由合資格人士負責徹底檢視，確保竹棚結構牢固。

勞工處分區職業安全主任顏尊德表示，竹棚架應由專業工程師設計及審批，以及嚴格遵守勞工處規定，安裝足夠並合符規格的竹棚架組件和重要構件。總結許多相關意外是由於竹棚沒有安全設計、檢查不足，以及沒有足夠的連牆器（俗稱「拉掹」），或任意改動竹棚，令結構出現問題。處方的《竹棚架工作安全守則》修訂版已於去年刊憲並生效。  

建造業議會建造安全專責委員會委員何賜明建議，每次改動拉掹時，須要合資格棚架工在場協助，按需要即時改棚並即場驗證，佢指這個方法每日成本要多1萬元，但安全是一個投資，確保安全是有回報，可以達到業主、承建商、工人及社會四贏。

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