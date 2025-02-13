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防騙問卷｜各大學院校受騙數字平均　李振聲：城大學生下學期起需完成防騙問卷才可入學

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 30 分鐘前

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李振聲要求所有城大學生在下一學年開始，必須完成防騙問卷才可入學。（曾耀輝攝）

內地來港學生被詐騙問題嚴重，城市大學首席及常務副校長李振聲指，要求所有學生在下一學年開始，必須完成防騙問卷才可入學，校方支持當局在發放學生簽證前，要求學生填寫問卷的做法。

對於相繼有來港升學的內地生遇詐騙，李振聲指，校方在很多方面幫助學生，例如在學生來港前已開始防騙工作，除了針對學生外，亦會提醒家長需要注意或留意的地方。此外，又有與本地及內地電訊商合作，運用人工智能技術，堵截懷疑騙徒的來電。

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他引述本地電訊商表示，有需要會封鎖可疑電話。又指不少內地生來港會申請「一卡兩號」的電話服務，電訊商多以連續號碼發放不同申請人的「一卡兩號」，令騙徒較易識別內地學生身份，建議電訊商不要提供連續號碼。

根據城大紀錄，在2024年接獲逾30宗學生遇上詐騙的案件，涉款約1,500萬港元。李振聲不認為城大及香港大學有特別多學生受騙，據他所知，各大學的受騙情況都十分平均，並沒有那一間大學特別多學生被騙，又相信在校方主動進行多個防騙工作後，下學年的情況會有所好轉。

不少內地學生都是透過中介來港，被問到會否與中介合作，提高學生防騙意識。李振聲指，校方很難利用資源辨識是否好中介，而且不希望將教育做得太商業化，表示校方不會與任何中介合作。

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